Festival Brilla 2026 en Bogotá: fechas, sede, horarios y boletas

En su séptima edición, el evento transforma su sede en un viaje luminoso hacia el origen de la vida. Tenga en cuenta las fechas, horarios y las impresionantes estaciones temáticas de este plan imperdible para fin de año.

¿Qué sorpresas trae el Festival Brilla 2026 en Bogotá?

Para su séptima edición, el Festival Brilla ha diseñado una propuesta completamente renovada que invita a los asistentes a viajar millones de años en el tiempo. El objetivo central de esta temporada es explorar el surgimiento de la vida en la Tierra y resaltar uno de los procesos naturales más esenciales para nuestro planeta: la polinización.

Cortesía: Festival Brilla

A lo largo de un recorrido inmersivo de aproximadamente un kilómetro, los visitantes podrán disfrutar de 19 estaciones temáticas. El viaje visual iniciará entre escenarios que simulan volcanes y paisajes de la Tierra primitiva, para luego dar paso a bosques prehistóricos habitados por sorprendentes dinosaurios animatrónicos. La narrativa del evento busca despertar la curiosidad y generar emociones en personas de todas las generaciones, combinando a la perfección el entretenimiento con la naturaleza y la tecnología.

Un recorrido inmersivo lleno de luces, tecnología y naturaleza

El despliegue tecnológico de este año no tiene precedentes. La experiencia visual incluye enormes escenografías, animatrónicos, proyecciones láser, holografía, videomapping e instalaciones interactivas. Uno de los grandes atractivos será atravesar una flor gigante de seis metros de altura, además de caminar entre mariposas luminosas, colibríes gigantes y campos de tulipanes multicolores.

El universo de las abejas tendrá un protagonismo especial, permitiendo a los asistentes explorar el interior de una colmena y entender el trabajo colectivo de estos insectos mediante una fábrica de miel interactiva. Hacia el final del recorrido, el público se encontrará con Gaia, una representación monumental de la Madre Tierra impulsada por videomapping, seguida de un reflexivo camino de girasoles iluminados. Además, el evento está diseñado para toda la familia y es completamente pet friendly, contando con espacios pensados para el bienestar de las mascotas.

Cortesía: Festival Brilla

Fechas, horarios y nueva sede del evento navideño

Tras su paso por el Jardín Botánico y el espacio Sencia, el Festival Brilla estrena una nueva ubicación en el Vive Claro Distrito Cultural, situado en la avenida La Esmeralda 42-41, en el centro geográfico de Bogotá.

El evento abrirá sus puertas desde el 26 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027, operando todos los días a excepción del 24 y 31 de diciembre. Los horarios de ingreso serán desde las 6:00 p. m. hasta las 10:00 p. m., ofreciendo 45 jornadas de operación ideales tanto para la temporada navideña como para las vacaciones de inicio de año. Tras recibir a más de 220.000 personas en su edición anterior, la organización proyecta superar los 260.000 visitantes este año.

Dónde comprar las boletas para el Festival Brilla 2026

Para quienes deseen asegurar su entrada a esta experiencia de luces y tecnología, la venta de boletas ya está habilitada. Fever, la reconocida plataforma internacional de entretenimiento, se consolida como la boletera oficial y principal canal para la compra anticipada.