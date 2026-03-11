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Esta sería la ficha de Eduardo Verano que busca llegar a la Gobernación de Atlántico

La carrera por la Gobernación del Atlántico comienza a sumar nombres. En este caso se trata de Pedro Lemus, un arquitecto con experiencia en la función pública.

Esta sería la ficha de Eduardo Verano que busca llegar a la Gobernación de Atlántico
Foto: @PedroLemusN

Yhonay Díaz

noviembre 03 de 2026
04:43 p. m.
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La renuncia de Pedro Lemus a la Secretaría General de la Gobernación de Atlántico abrió un nuevo escenario en la política departamental.

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Su salida de la administración de Eduardo Verano de la Rosa alimenta las expectativas sobre una posible candidatura a la Gobernación, cargo para el que su nombre comienza a aparecer en las conversaciones sobre la sucesión departamental.

La decisión fue confirmada por el gobernador, quien destacó el trabajo de su colaborador y agradeció su participación en la gestión de proyectos de infraestructura y programas sociales.

Aunque el mandatario no anunció formalmente un respaldo electoral, el reconocimiento fue interpretado como un gesto de confianza hacia Lemus.

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¿Quién es Pedro Lemus, la posible ficha del gobernador de Atlántico para sucederlo en el cargo?

Pedro Lemus es arquitecto, especialista en planeación y desarrollo urbano regional sostenible y magíster en desarrollo social y desarrollo urbano sostenible.

Su formación está relacionada con áreas que han tenido un papel importante en las iniciativas de planificación, infraestructura y transformación territorial impulsadas por el departamento.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diferentes cargos dentro de la administración departamental: la Secretaría de Planeación, la Secretaría Privada del gobernador, la Gobernación encargada y la Secretaría General.

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Pedro Lemus habría renunciado por la carrera a la Gobernación de Atlántico

La salida de Lemus de la Secretaría General se da mientras comienzan a definirse los movimientos políticos alrededor del futuro de Atlántico.

Su eventual aspiración lo pondría en la discusión sobre quién podría asumir la continuidad de los proyectos de desarrollo que actualmente se adelantan en el departamento.

Tras su renuncia, el gobernador resaltó la gestión de quien fue uno de sus colaboradores cercanos.

Su eventual candidatura y los pasos que dará en los próximos meses dependerán de las decisiones que adopte y de la evolución del panorama electoral.

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