Vacaciones de fin de año: planes imperdibles en Florida para colombianos

Llega la temporada de fin de año y con ella el deseo de emprender nuevas aventuras en familia.

Para los viajeros colombianos que buscan el destino perfecto para las vacaciones de diciembre y enero, Kissimmee, el corazón de la Florida, se presenta como una alternativa inigualable gracias a su cercanía, ya que se ubica a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO).

Además, la región combina la cercanía a los parques temáticos más famosos del mundo con una oferta renovada de entretenimiento y hospedaje de alta gama.

Magia y esculturas monumentales en hielo para toda la familia

La Navidad transforma por completo el centro de Florida con atracciones imperdibles. LEGOLAND Florida Resort celebra la temporada con figuras gigantes construidas con bloques LEGO, como un trineo con renos disponible en fechas seleccionadas entre el 21 de noviembre y el 3 de enero.

Por su parte, el emblemático evento ICE! regresa al Gaylord Palms Resort del 13 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027, trayendo este año la magia de The Polar Express con cerca de 1.860 metros cuadrados de esculturas talladas a mano en hielo.

Los visitantes también podrán disfrutar de producciones artísticas como POMP, SNOW & CIRQUEumstance y el divertido reto de escape Naughty or Nice. Asimismo, espacios como The Ice Factory preparan eventos únicos como la Holiday Pajama Party y el concurso de suéteres feos (Ugly Sweater Party & Contest).

Festivales musicales y espectáculos navideños

La agenda cultural y de entretenimiento brilla con luz propia durante estos meses. El Frontyard Holiday Festival del Dr. Phillips Center for the Performing Arts transforma la Seneff Arts Plaza en Orlando del 27 de noviembre al 31 de diciembre, ofreciendo proyecciones de películas navideñas, nevadas nocturnas y espectáculos de luces.

Paralelamente, la comunidad artística de Central Florida (CFCArts) presenta conciertos memorables como Music From Middle-Earth en noviembre y la gran celebración coral Believe: A Christmas Celebration a principios de diciembre, ideales para disfrutar en familia de la música orquestal y navideña.

Tradiciones latinas y sabor caribeño

Para quienes extrañan los sabores de casa o desean vivir una celebración con acento latino, Sajoma Latin Fusion en Kissimmee ofrece experiencias culinarias inolvidables. Las festividades comienzan el 26 de noviembre de 2026 con La Mesa de Familia para celebrar el Día de Acción de Gracias con auténticos sabores caribeños y su tradicional arroz dulce, y continúan el 24 de diciembre con la esperada Nochebuena en Sajoma, que incluye cena festiva, coquito tradicional y entretenimiento en vivo.

Alojamientos de lujo

Conocida como la Capital Mundial de las Casas Vacacionales, Kissimmee cuenta con más de 30.000 opciones de hospedaje de este tipo. Firmas como Magical Vacation Homes amplían su portafolio en comunidades exclusivas como Reunion Resort y ChampionsGate.

Entre las novedades más destacadas sobresale M Mansion at Reunion, una propiedad de lujo con 12 habitaciones, capacidad para 30 huéspedes y vistas al campo de golf. Esta mansión cuenta con sala de cine privada, gimnasio y una piscina estilo resort con cascada, convirtiéndose en el refugio perfecto para vacacionar en familia o con amigos esta temporada.