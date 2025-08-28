El cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: conozca aquí los artistas y los precios

El Festival Estéreo Picnic es uno de los eventos más populares de la música alternativa por lo que miles de asistentes tienen la oportunidad de reunirse, año tras año, para disfrutar de los grandes artistas invitados que llegan a la capital colombiana.

Pese a las grandes especulaciones sobre el listado de artistas para la próxima edición, la página oficial del festival publicó el line up para el 2026.

Line up Festival Estéreo Picnic 2026

El FEP celebrará su edición XV durante los días 20, 21 y 22 de marzo del 2026 en el Parque Simón Bolívar en donde la temática reunirá a los más fieles fanáticos de la música bajo el lema “el ahora es para siempre”.

Para sorpresa de los capitalinos, el evento contará con grandes artista y agrupaciones de talla internacional como Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Peso Pluma, Young Miko, Luis Alfonso, Kygo, entre otros.

Aunque la edición del 2025 contó con cuatro días, este año la organización dispuso solo tres días para que miles de asistentes disfruten de una programación cargada de música, actividades, comida, bebidas, entre otras

“El ahora es para siempre y eso lo demuestran quince años del Festival Estéreo Picnic. Habitemos la identidad que hemos construído juntos, vibremos con los sonidos que han marcado generaciones y reencontrémonos en el Parque Simón Bolívar”, se lee en la página oficial.

¿Cuáles son los precios del FEP 2026?

La nueva edición del FEP contará con tres combos para las personas que comprarán sus boletos generales, vip y con asistentes menores de edad.