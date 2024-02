Festival Estéreo Picnic tendrá tres bajas en el cartel: reconocidos artistas cancelaron su participación

El Festival Estéreo Picnic 2024 está a la vuelta de la esquina y Bogotá se prepara para recibir a miles de fanáticos de la música en uno de los eventos más esperados del año. Sin embargo, las últimas noticias han dejado a algunos seguidores con un sabor agridulce, ya que se han anunciado tres bajas en el cartel de artistas.

Importantes artistas cancelaron su participación en el Festival Estéreo Picnic 2024

Rina Sawayama, Jaden y Dove Cameron son los cantantes que han decidido cancelar su participación en el Festival Estéreo Picnic 2024, sumándose así a una serie de cancelaciones también en el festival Lollapalooza. Aunque aún no se han dado a conocer los motivos detrás de estas decisiones, se espera que tanto los artistas como el evento emitan alguna comunicación al respecto en los próximos días.

#UPDATE: Rina Sawayama, Jaden y Dove Cameron han cancelado su participación en los Lollapalooza de la región y el FEP 2024 🚨 pic.twitter.com/qQAXDcsJS5 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 27, 2024

A pesar de estas bajas, el Festival Estéreo Picnic sigue prometiendo una experiencia inolvidable para todos los asistentes. Con un cartel lleno de estrellas nacionales e internacionales, incluyendo nombres como Limp Bizkit, Feid, Blink-182, SZA, Hozier, Sam Smith, Arcade Fire, PlaceBo, entre otros.

Festival Estéreo Picnic ya tiene los reemplazos para la edición 2024

En este 2024, el festival se llevará a cabo en el emblemático Parque Simón Bolívar, marcando la primera vez que este gran evento se realiza dentro de la capital colombiana. Esta decisión representa una oportunidad única para que Bogotá se posicione como uno de los principales destinos para conciertos de esta magnitud en la región.

Tras las cancelaciones anunciadas, el Festival Estéreo Picnic 2024 ha actualizado su line up, sumando a The Vaccines, Leisure y Saiko al cartel de artistas que se presentarán en el evento. Aunque no se han dado detalles específicos sobre las razones de la salida de los otros artistas, la organización asegura que el festival seguirá brindando una experiencia inigualable para todos los asistentes.

Con estos cambios en el line up, el Festival Estéreo Picnic 2024 se prepara para cautivar a los amantes de la música con una increíble variedad de géneros y artistas, prometiendo cuatro días de música en vivo y momentos inolvidables para todos los presentes.

