Karol G hace sorprendente confesión a sus seguidores durante el Día de la Mujer: “Haber nacido hombre”

El domingo 8 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer en el mundo y miles de famosos tomaron sus redes sociales para resaltar el papel de sus madres, hermanas, hijas, amigas y abuelas.

A la ola de mensajes se sumó la cantante Karol G, quien compartió una reflexión, por medio de sus redes sociales, para exaltar la labor de las mujeres y recordar el valor que caracteriza a este género.

¿Cuál fue la confesión de Karol G?

La sentida carta de Carolina, publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, inició con una discutida confesión ya que reveló que por muchos años pensó en lo que “hubiera sido haber nacido hombre”, pues desde pequeña logró percatarse de que el género masculino tenía mayor facilidad en su campo laboral.

Este asunto la llevó a sentirse abrumada al considerar que no iba a lograr sus metas en la industria al verse condicionada por ser mujer. Sin embargo, recalcó que, con el paso de los años y al vivir varias experiencias llenas de dificultades, actualmente siente agradecimiento por el género que hoy en día representa ante todo el mundo.

“Me siento infinitamente agradecida y especial de ser mujer y si volviera a nacer y pudiera elegir…elegiría de nuevo serlo”, recalcó Giraldo.

Finalmente, hizo énfasis en la fuerza de las mujeres y la capacidad de “amar con valentía” y “luchar por los sueños”, características que la llevaron a tomar varios referentes femeninos como fuente de inspiración para construir la carrera que actualmente posee.

“No dejes que nada te quite esa fuerza, que nadie te quite las ganas de ser, de hablar, de opinar, de querer, de hacer, de sentir. Que nada te robe tu libertad. Feliz día reinas, gracias por inspirarme como nadie”, finalizó.

¿Cuándo será la gira de Karol G?

Por otro lado, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre la aproximación del anuncio de la nueva gira mundial de Carolina para celebrar su disco ‘Tropicoqueta’.

Pese a que todavía no se ha confirmado esta información, por parte de la cantante o su equipo de trabajo, millones de fanáticos manifestaron que se encuentran listos para el esperado anuncio que pondrá nuevamente la mira internacional sobre la 'Bichota'.