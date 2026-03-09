VIDEO | Nuevas pistas de David Acosta, el ingeniero que desapareció al salir de un casino en la Zona T

La desaparición de David Felipe Acosta Botina, un ingeniero de 27 años, sigue siendo un misterio en Bogotá. Fue visto por última vez la madrugada del 1 de marzo tras salir de un casino ubicado en el centro comercial Centro Comercial El Retiro, en la Zona T.

Las últimas imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran al joven caminando solo por el sector, aproximadamente a las 3:50 de la mañana, antes de dirigirse hacia la carrera 15.

Las últimas imágenes muestran a David Acosta caminando con normalidad. De acuerdo con testimonios recopilados por la familia, el joven no mostraba signos de desorientación ni de haber consumido alcohol en exceso.

Las nuevas pistas sobre la desaparición de David Acosta

A través de un video en redes sociales, la mejor amiga de David Acosta entregó nuevas pistas y detalles de David Acosta la noche de su desaparición:

David mide aproximadamente 1,74 metros, tiene contextura atlética, cabello negro, ojos cafés y tez trigueña. El día de su desaparición vestía un pantalón de sudadera azul rey, camiseta negra y tenis blancos. También llevaba una cadena de oro con una cruz y dos pulseras: una de plata y otra de oro blanco.

Asimismo, entregó otras pistas halladas en el lugar donde fue visto por última vez; aseguró que los trabajadores del establecimiento en el que estuvo informaron que lo último que pidió fue un agua con limón.

Tras salir del lugar, una cámara de seguridad lo captó caminando sin dificultad hacia la carrera 15. Esa sería la última evidencia en video de su recorrido.

La última conversación de David Acosta antes de su desaparición

Horas antes, David sostuvo una conversación con su hermano, Daniel Acosta, en la que le comentó que iba a comprar unas camisas que le estarían pidiendo en su trabajo. Ese fue el último contacto que su familia tuvo con él.

Posteriormente, una persona se comunicó con los familiares para indicar que lo había visto en otro establecimiento de la zona. El lugar confirmó que el joven estuvo allí y que salió cerca de las 3:50 de la madrugada, momento en el que nuevamente se perdió registro de su paradero.

El celular del joven permanece apagado y no recibe mensajes. Las autoridades siguen haciendo el respectivo seguimiento del dispositivo para intentar conseguir un rastro de su ubicación.

Uno de los aspectos que ha llama la atención es que desde la noche de su desaparición no se han registrado movimientos en sus cuentas bancarias.

Esta situación ha llevado a que pierda fuerza la hipótesis de un posible hurto o un caso de “paseo millonario”.

Además, aunque la familia ha recibido llamadas extorsivas en las que se les pide dinero, hasta el momento ninguna persona ha presentado pruebas de que el joven esté retenido.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la línea 123 de la Policía Nacional, con el fin de aportar datos que permitan esclarecer el caso y dar con el paradero del joven ingeniero.