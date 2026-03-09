CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Nuevas pistas de David Acosta, el ingeniero que desapareció al salir de un casino en la Zona T

Cámaras de seguridad registraron los últimos momentos de David Acosta tras salir de un centro nocturno en la exclusiva zona del norte de Bogotá la madrugada del 1 de marzo.

Esto es lo que muestran las imágenes que captaron por última vez a David Acosta antes de desaparecer en la Zona T
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
04:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La desaparición de David Felipe Acosta Botina, un ingeniero de 27 años, sigue siendo un misterio en Bogotá. Fue visto por última vez la madrugada del 1 de marzo tras salir de un casino ubicado en el centro comercial Centro Comercial El Retiro, en la Zona T.

Lo que muestran las imágenes que captaron por última vez a David Acosta antes de desaparecer en la Zona T
RELACIONADO

Lo que muestran las imágenes que captaron por última vez a David Acosta antes de desaparecer en la Zona T

Las últimas imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran al joven caminando solo por el sector, aproximadamente a las 3:50 de la mañana, antes de dirigirse hacia la carrera 15.

Las últimas imágenes muestran a David Acosta caminando con normalidad. De acuerdo con testimonios recopilados por la familia, el joven no mostraba signos de desorientación ni de haber consumido alcohol en exceso.

Lo que se sabe de ingeniero que desapareció al salir de un casino de la Zona T de Bogotá
RELACIONADO

Lo que se sabe de ingeniero que desapareció al salir de un casino de la Zona T de Bogotá

Las nuevas pistas sobre la desaparición de David Acosta

A través de un video en redes sociales, la mejor amiga de David Acosta entregó nuevas pistas y detalles de David Acosta la noche de su desaparición:

David mide aproximadamente 1,74 metros, tiene contextura atlética, cabello negro, ojos cafés y tez trigueña. El día de su desaparición vestía un pantalón de sudadera azul rey, camiseta negra y tenis blancos. También llevaba una cadena de oro con una cruz y dos pulseras: una de plata y otra de oro blanco.

Asimismo, entregó otras pistas halladas en el lugar donde fue visto por última vez; aseguró que los trabajadores del establecimiento en el que estuvo informaron que lo último que pidió fue un agua con limón.

Tras salir del lugar, una cámara de seguridad lo captó caminando sin dificultad hacia la carrera 15. Esa sería la última evidencia en video de su recorrido.

Revelan que los asesinos de dos hermanas de 14 y 17 años en Malambo son menores de edad
RELACIONADO

Revelan que los asesinos de dos hermanas de 14 y 17 años en Malambo son menores de edad

La última conversación de David Acosta antes de su desaparición

Horas antes, David sostuvo una conversación con su hermano, Daniel Acosta, en la que le comentó que iba a comprar unas camisas que le estarían pidiendo en su trabajo. Ese fue el último contacto que su familia tuvo con él.

Posteriormente, una persona se comunicó con los familiares para indicar que lo había visto en otro establecimiento de la zona. El lugar confirmó que el joven estuvo allí y que salió cerca de las 3:50 de la madrugada, momento en el que nuevamente se perdió registro de su paradero.

El celular del joven permanece apagado y no recibe mensajes. Las autoridades siguen haciendo el respectivo seguimiento del dispositivo para intentar conseguir un rastro de su ubicación.

Uno de los aspectos que ha llama la atención es que desde la noche de su desaparición no se han registrado movimientos en sus cuentas bancarias.

Esta situación ha llevado a que pierda fuerza la hipótesis de un posible hurto o un caso de “paseo millonario”.

Además, aunque la familia ha recibido llamadas extorsivas en las que se les pide dinero, hasta el momento ninguna persona ha presentado pruebas de que el joven esté retenido.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la línea 123 de la Policía Nacional, con el fin de aportar datos que permitan esclarecer el caso y dar con el paradero del joven ingeniero.

VIDEO | Aterrador momento en el que un gigantesco hueco casi se lleva a un carro en Suba La Gaitana, Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Aterrador momento en el que un gigantesco hueco casi se lleva a un carro en Suba La Gaitana, Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Abelardo de la Espriella confirmó respaldo a Paloma Valencia si pasa a segunda vuelta

Congreso de la República

Óscar Benavides, el abogado de Tumaco que le quitó la curul afro a Miguel Polo Polo

Elecciones en Colombia

De las redes al Congreso: así les fue a los influencers en las elecciones legislativas de 2026

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

La Liendra criticó a influencers que se lanzaron al Congreso: así reaccionó

Tras elecciones 2026, La Liendra lanzó fuerte mensaje a influencers que aspiraron al Congreso.

Dólar

Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo

El precio del dólar en Colombia cerró este 9 de marzo con una caída frente a la TRM. Conozca en cuánto quedó la divisa, sus movimientos del día y cómo ha variado frente a semanas y meses anteriores.

Medio oriente

La guerra en Oriente Medio dispara el precio del petróleo tras la elección del hijo de Jamenei

Crystal Palace

¿Fue grave? Confirmaron tiempo de baja de Daniel Muñoz con Crystal Palace

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación