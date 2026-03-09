CANAL RCN
Tendencias

El terrible momento que vivió el Circo Hermanos Gasca por fuerte vendaval en show en Colombia

Un fuerte vendaval en Neiva desató momentos de pánico en el Circo Hermanos Gasca. Un acróbata grabó el angustiante momento y relató que “casi lo pierden todo”. El video se volvió viral.

Crico Hermanos Gasca
Foto: captura de pantalla de video

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
03:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tarde del domingo 8 de marzo dejó momentos de angustia en la ciudad de Neiva, luego de que un fuerte vendaval acompañado de intensas lluvias y descargas eléctricas provocara múltiples emergencias en distintos sectores de la capital del Huila.

Video: trapecista del Circo Hermanos Gasca cae desde varios metros durante función en Colombia
RELACIONADO

Video: trapecista del Circo Hermanos Gasca cae desde varios metros durante función en Colombia

Entre los lugares afectados estuvo el Circo Hermanos Gasca, donde artistas y trabajadores vivieron minutos de verdadero temor mientras el viento sacudía con fuerza la estructura principal.

Uno de los momentos más impactantes fue captado en video por el acróbata Juan Cebolla Gasca, integrante del circo, quien registró la tormenta mientras esta golpeaba con fuerza las carpas. El artista compartió posteriormente el material en redes sociales, acompañado de un mensaje que decía: “Dios está con nosotros”.

 

El angustiante momento que vivieron en el Circo Hermanos Gasca

Durante el vendaval, los integrantes del circo se encontraban preparándose para una función cuando el clima cambió repentinamente. Las ráfagas de viento comenzaron a sacudir la carpa principal mientras la lluvia caía con intensidad.

“Caquetá es un departamento violento”: gobernador Arnulfo Gasca sobre atentado a su caravana
RELACIONADO

“Caquetá es un departamento violento”: gobernador Arnulfo Gasca sobre atentado a su caravana

En un video de más de siete minutos, Juan Cebolla relató el miedo que sintió durante el fenómeno climático. “Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por una tormenta, nunca en mi vida creo que había vivido algo así en el circo”, expresó.

El acróbata también manifestó su preocupación por los vehículos y equipos ubicados alrededor del recinto. “Se jodieron los carros, pero bueno, eso es lo material. Gracias a Dios todos estamos bien”, comentó durante la grabación.

El vendaval dejó daños en varios sectores de Neiva
Aunque el susto fue grande, afortunadamente no se reportaron personas heridas dentro del circo. Según el propio artista, lo más importante fue que todos los integrantes del espectáculo lograron mantenerse a salvo.

“Para la magnitud de lo que llovió y de lo que hizo de viento, gracias a Dios no pasó nada. De verdad fue una cosa absurda… el peor enemigo, más que la lluvia, es el viento”, explicó.

Martín Gasca sufrió aparatosa caída en medio de un show
RELACIONADO

Martín Gasca sufrió aparatosa caída en medio de un show

Una hora después del episodio, el acróbata volvió a dirigirse al público y aseguró que nunca imaginó vivir un momento así. “Yo nunca imaginé sentir este susto tan grande de literalmente perder mi casa”, dijo, refiriéndose al circo como el hogar de quienes forman parte del espectáculo itinerante.

De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, el vendaval dejó 72 árboles caídos, vías bloqueadas, varios locales afectados y al menos cuatro viviendas destechadas, además de interrupciones en el servicio de energía en varias comunas de Neiva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Karol G

Karol G hace sorprendente confesión a sus seguidores durante el Día de la Mujer: “Haber nacido hombre”

Kylian Mbappé

Nuevo video de Kylian Mbappé junto a Ester Exposito alimenta rumores

Mundial de fútbol

¿Está en riesgo una sede del Mundial 2026? Atención a la predicción de Mhoni Vidente

Otras Noticias

Congreso de la República

Óscar Benavides, el abogado de Tumaco que le quitó la curul afro a Miguel Polo Polo

El representante electo por la curul afro superó al actual congresista Miguel Polo Polo con más de 150.000 votos.

Dólar

Dólar en Colombia sorprende al cierre: fuerte caída frente a la TRM este 9 de marzo

El precio del dólar en Colombia cerró este 9 de marzo con una caída frente a la TRM. Conozca en cuánto quedó la divisa, sus movimientos del día y cómo ha variado frente a semanas y meses anteriores.

Medio oriente

La guerra en Oriente Medio dispara el precio del petróleo tras la elección del hijo de Jamenei

Crystal Palace

¿Fue grave? Confirmaron tiempo de baja de Daniel Muñoz con Crystal Palace

Cuidado personal

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación