El terrible momento que vivió el Circo Hermanos Gasca por fuerte vendaval en show en Colombia

La tarde del domingo 8 de marzo dejó momentos de angustia en la ciudad de Neiva, luego de que un fuerte vendaval acompañado de intensas lluvias y descargas eléctricas provocara múltiples emergencias en distintos sectores de la capital del Huila.

Entre los lugares afectados estuvo el Circo Hermanos Gasca, donde artistas y trabajadores vivieron minutos de verdadero temor mientras el viento sacudía con fuerza la estructura principal.

Uno de los momentos más impactantes fue captado en video por el acróbata Juan Cebolla Gasca, integrante del circo, quien registró la tormenta mientras esta golpeaba con fuerza las carpas. El artista compartió posteriormente el material en redes sociales, acompañado de un mensaje que decía: “Dios está con nosotros”.

El angustiante momento que vivieron en el Circo Hermanos Gasca

Durante el vendaval, los integrantes del circo se encontraban preparándose para una función cuando el clima cambió repentinamente. Las ráfagas de viento comenzaron a sacudir la carpa principal mientras la lluvia caía con intensidad.

En un video de más de siete minutos, Juan Cebolla relató el miedo que sintió durante el fenómeno climático. “Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por una tormenta, nunca en mi vida creo que había vivido algo así en el circo”, expresó.

El acróbata también manifestó su preocupación por los vehículos y equipos ubicados alrededor del recinto. “Se jodieron los carros, pero bueno, eso es lo material. Gracias a Dios todos estamos bien”, comentó durante la grabación.

El vendaval dejó daños en varios sectores de Neiva

Aunque el susto fue grande, afortunadamente no se reportaron personas heridas dentro del circo. Según el propio artista, lo más importante fue que todos los integrantes del espectáculo lograron mantenerse a salvo.

“Para la magnitud de lo que llovió y de lo que hizo de viento, gracias a Dios no pasó nada. De verdad fue una cosa absurda… el peor enemigo, más que la lluvia, es el viento”, explicó.

Una hora después del episodio, el acróbata volvió a dirigirse al público y aseguró que nunca imaginó vivir un momento así. “Yo nunca imaginé sentir este susto tan grande de literalmente perder mi casa”, dijo, refiriéndose al circo como el hogar de quienes forman parte del espectáculo itinerante.

De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, el vendaval dejó 72 árboles caídos, vías bloqueadas, varios locales afectados y al menos cuatro viviendas destechadas, además de interrupciones en el servicio de energía en varias comunas de Neiva.