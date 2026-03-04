CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Papá con su bebé en brazos fue víctima de un violento atraco cuando subía a su carro en Santa Marta

Tres hombres en motocicletas atacaron al padre cuando acostaba a su hijo en la parte trasera del vehículo.

Yhonay Díaz

marzo 04 de 2026
07:58 a. m.
En Santa Marta se conoció un nuevo caso de atraco en el que se ve involucrado un menor. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que el hombre es atacado mientras intentaba acostar a su bebé en el vehículo.

El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando la víctima regresaba a su ciudad tras visitar amigos durante dos días en Santa Marta.

El padre llevaba en brazos a su hijo dormido. En el momento en que intentaba acostarlo en la parte trasera de su automóvil, fue abordado violentamente por los delincuentes.

Video captó el momento exacto del atraco a padre con su bebé en brazos

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a tres hombres que se movilizaban en dos motocicletas y aprovechan la situación de vulnerabilidad del padre.

Uno de ellos, portando un arma, agredió al hombre para intentar quitarle sus pertenencias, sin importar que llevaba al niño en sus brazos.

Durante el forcejeo, el hombre terminó en el piso mientras los asaltantes intentaban arrebatarle el bolso que llevaba puesto.

¿Cómo se logró evitar el violento atraco en Santa Marta?

La intervención de familiares y vecinos que se dieron cuenta del ataque fue determinante para que los delincuentes huyeran del lugar en las motocicletas.

Este hecho se produce días después de otro caso similar en la misma ciudad, donde un padre fue atracado mientras transportaba a su hijo en motocicleta.

En las últimas horas, las autoridades locales lograron capturar a los dos responsables de ese atraco a mano armada.

Las investigaciones continúan en curso mientras las autoridades trabajan en la identificación de los tres sujetos que participaron en el intento de hurto.

