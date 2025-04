Filtran video en el que Yina Calderón explicó qué pasó con Giovanny Ayala y por qué le tiene 'rabia'

En la noche del 19 de abril, se llevó a cabo una nueva fiesta en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y uno de los artistas invitados fue Giovanny Ayala, el reconocido cantante de música popular.

Todos los participantes disfrutaron del show del intérprete de 'Anoche la escribí' y cantaron sus éxitos a todo pulmón. Sin embargo, Yina Calderón se mostró afectada con su presencia e, incluso, lloró.

¿Cuál fue la razón? En las redes sociales se filtró un video en el que la misma Yina Calderón, hace algunos años, explico qué pasó con el artista de música popular.

En video: esto fue lo que Yina Calderón dijo que pasó con Giovanny Ayala

En una grabación de hace algunos años, Yina Calderón aseguró que es fan de la música de Giovanny Ayala, pero que a él le tiene rabia. Sus razones fueron las siguientes:

"Yo les voy a contar una anécdota que me pasó con Giovanny. En ese momento no tenía empresa, me fui para San Victorino porque él estaba cumpliendo años y me compré una pinta más 'loba' porque no sabía de estilo. Eran unas botas hasta la rodilla, un vestido fosforescente y me veía re mal", aseguró Yina Calderón.

"Después me fui para la finca de él y yo estaba tragada de Giovanny. Él me recibió bien, al igual que sus hijos, pero al mes, cuando fue todo el escándalo, salió en un medio de comunicación diciendo que me había ido a la fiesta como un payaso, por eso es que no creo en los hombres", añadió.

Asimismo, en ese mismo video, Yina Calderón puntualizó que le gusta la música de Giovanny Ayala, pero que le cae mal como persona.

Hay que tener en cuenta que la DJ ha asegurado que sostuvo una relación con el cantante, pero el intérprete de 'Perdió su turno' la ha desmentido en varios medios de comunicación.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre la actitud de Yina Calderón?

Aparte de Giovanny Ayala, Marcela Reyes, la reconocida DJ, también fue invitada a la fiesta de La Casa de los Famosos Colombia 2025. En ese sentido, cuando se encontraron, el artista respondió por qué Yina Calderón había sido tan indiferente con él.

"Es que está brava conmigo y está enferma de una muelita", afirmó Giovanny Ayala cuando Marcela Reyes le preguntó la razón por la que Yina Calderón no cantó ninguna de sus canciones.

