Yina Calderón le declaró la guerra a otro participante en la Casa de los Famosos: "Hipócrita"

La Casa de los Famosos vive actualmente uno de los momentos más tensos entre los participantes, todo esto por cuenta de la 'estrategia' que ha creado el grupo 'Agua' en el que se plantea enviar todos sus integrantes a la placa para dar la salida de dos personas en común, la Liendra y Camilo Turjillo.

El plan de estos integrantes no se ha visto muy bien desde el grupo Fuego, quienes han arremetido de manera certera contra sus compañeros dentro de la casa, generando fuertes discusiones.

Precisamente, uno de los famosos que no se guardó nada fue Yina Calderón, creadora de contenido que lanzó fuertes palabras contra La Liendra, uno de los líderes de la estrategia mencionada.

Yina Calderón lanzó fuerte pulla contra la Liendra

Tras descubrir el plan de los integrantes del equipo Agua, Yina arremetió contra el creador de contenido, tildándolo de "falso" e "hipócrita".

Este jueves, mientras se desarrollaba la prueba de salvación, Yina se fue de frente contra la Liendra.

"Falso. Te vimos ayer, ya no sea falso, no me hable, no sea hipócrita. Yo ya le descubrí la máscara que tiene. Mentiroso, engañando a la gente y el público y uno confiando en usted... Tú eres un falso, no me vuelvas a hablar ni nada, guerra declarada. No quiero ser tu amiga, no quiero tener falsos en mi vida", aseveró.

De esta manera, Yina le terminó su amistad al influenciador, quien se mostró sorprendido por la actitud de la mujer.

¿Quiénes pelearán por la salvación?

Tras la prueba en la que participaron todos los integrantes, la ganadora de esta fue Norma Nivia, quien se medirá con Andrés Altafulla, líder de la semana.

