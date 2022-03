Foo Fighters, la banda de Rock que perdió a su baterista previo al Estéreo Picnic en Bogotá

El mundo de la música se encuentra de luto, luego de que hace pocas horas se diera a conocer el fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighers, quienes iban a realizar una presentación en el Estéreo Pícnic, que se lleva a cabo en el norte de la ciudad de Bogotá. Por medio de un comunicado, la banda dio a conocer la triste noticia, que dejó muy sorprendidos a todos los seguidores de este género musical.

Foo Fighers, es una banda es una banda de rock estadounidense formada en la ciudad de Seattle en 1994 por Dave Grohl. El nombre del grupo musical se da por "los ovnis" y los diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se conocen colectivamente como Foo Fighters.

Esta banda americana es conocida por sus diferentes trabajos discográficos que han ido sonando en diferentes partes del mundo, unas de sus canciones más conocidas, Alone + Easy Target, All My Life, Best of You, Everlong, entre otras. Su último álbum fue lanzado en el año anterior, llamado “Medicine At Midnight” (2021), siendo este, su décimo disco en estudio que fue presentado con el single “Shame Shame”.

La banda tenía su presentación este domingo 27 de marzo en el Estero Pícnic, siendo uno de los artistas más apetecidos en el festival que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, lamentablemente para todos los seguidores de los estadounidenses, su presentación quedó cancelada del festival.

Trayectoria de la banda

El mundo, el rock, ha seguido a Foo Fighers, desde inicios, teniendo en cuenta que en su historial cuentan con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo. Además de lograr el premio Grammy al mejor álbum de rock en cuatro ocasiones, teniendo en cuenta que han lanzado 10 álbumes en toda su historia.

En la actualidad, la banda cuenta con ocho miembros. Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett y Rami Jaffee son más reconocidos de la banda durante su trayectoria.