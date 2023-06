Fotografías revelaron cuál es el color del planeta Marte

Desde hace mucho tiempo, agencias internacionales como la Nasa han creado misiones espaciales para conocer de cerca los detalles que pueden obtenerse de los planetas, la Luna y las estrellas. Una iniciativa que busca descubrir si hay o no posibilidades de la vida humana en el espacio.

Sin embargo, recientemente se conocieron unas imágenes captadas por las cámaras de la agencia espacial europea (ESA) del planeta Marte, que dejan ver cuál es su color y algunos detalles de su composición.

La cámara que permitió observar la información es la High Resolution Stereo Camera (HRSC), la cual, logró fotografiar todo un mosaico del planeta en altitudes de 4.000 a 10.000 km.

Información compartida por El Colombiano y la Vanguardia, indica que fueron en total 90 imágenes y que “la opacidad cambiante de la atmósfera marciana” dificultó la “determinación precisa de los colores de la superficie desde la órbita”.

Sin embargo, desde la agencia informaron que Marte, en su mayoría, es de color rojizo y que también tiene zonas oscuras con tonalidades azules.

Lo que serían “arenas basálticas de color negro grisáceo de origen volcánico que forman capas de arena oscuras y de gran alcance en todo Marte”.

Además, que posiblemente en el planeta hubo agua. Esto debido a que hay presencia de minerales de arcilla y sulfato.

“El material erosionado por el agua, por otro lado, tiende a verse más claro. Los dos minerales erosionados por el agua más comunes en Marte, los minerales de arcilla y sulfato, aparecen particularmente brillantes en tales compuestos de color; su presencia fue establecida por el espectrómetro OMEGA en Mars Express. La presencia de estos minerales indica que el agua líquida existió en Marte durante mucho tiempo, erosionando y alterando la roca con el tiempo para formar importantes depósitos de arcilla como Mawrth Vallis”.

Por otro lado, a través de su cuenta oficial en Twitter, la ESA informó que trasmitirá en su canal de YouTube, “las primeras imágenes en directo desde Marte”.

On Friday, join us for one hour of the first-ever #MarsLIVE stream🔴👉https://t.co/0pnQvr6teY



To celebrate the 20th birthday of #MarsExpress, this will be the closest you can get to a live view from the Red Planet. Find out more📄👉 https://t.co/jYz6k9ym6u pic.twitter.com/Wgs9a41g8c