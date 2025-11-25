¡Final de ataque! Esta es la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025

El país fue testigo de la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, la competencia culinaria más importante del mundo que tuvo su contundente final tras un duelo de titanes que no solo enfrentó a cuatro celebridades, sino a cuatro mujeres que, pese a todo pronóstico, inmortalizaron la importancia de la disciplina en la cocina.

Platos entregados en la final en MasterChef

El tiempo en la cocina empezó a reducirse y los fogones tuvieron que dar su máximo para poder sacar adelante los enigmáticos platillos, propios de la alta cocina, con la que Valentina, Carolina, Violeta y Alejandra buscaron enamorar el paladar de los chefs.

Las manos se levantaron y la primera en presentar su entrada fue Carolina, quien ofreció un platillo propio del Caribe al cocinar una vieira rellena de carne de cangrejo, tucupí, chochos, puré de yuca, almíbar de corozo, leche de tigre y más ingredientes ecuatorianos.

Por su parte, Valentina presentó un cobre de frijol mungo, con calamar, flor de clictoria, caldo de tamarindo, aceite de oliva, plátano maduro y queso costeño. El plato fue dedicado a su abuela difunta.

Alejandra cocinó un tamal, propio de su cultura tolimense, que contenía maíz, cangrejo, encocado, encurtidos de cebolla y demás sabores ácidos y dulces.

Violeta cocinó una langosta al carbón, encocado de pipián, maíz, albahaca y otros ingredientes en honor a la Semana Santa de Popayán. En dicha degustación, los chefs exaltaron los platos de Carolina, Alejandra y Violeta, pero encontraron pequeños errores en el plato de Valentina.

Para la entrega de los platos fuertes, que contó con treinta minutos en la cocina, Valentina entregó un cordero curado con flor de Jamaica, crema de coliflor con chocolate, blanco, acelga y maíz tostado.

Alejandra hizo un pato con ñoquis de insulso con un puré de zanahoria y Violeta presentó un pez con vegetales, puré de remolacha, salsa de champán y caviar. Finalmente, Carolina hizo arroz con titoté, berenjena blanca, langosta con azafrán, palmito del Putumayo y vinagre de plátano.

Para el postre, Alejandra hizo una espuma de mangostino, helado de guayaba y un crocante de masa filo. Violeta cocinó un postre de café, dulce de leche, maní, con crocante de chocolate y demás ingredientes.

Carolina presentó una crema de mango con espuma de limón mandarino, coco y semillas de amaranto. Finalmente, Valentina hizo una crema de chocolate, bizcocho, con toques de hormiga culona y demás ingredientes como yogur y fresa.

¿Quién ganó MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Después de una amplia degustación y las miradas expectantes de todos los presentes en el esperado reto, los tres chefs llegaron a la cocina nuevamente para dar su veredicto.

Ante un panorama en el que los resultados estaban bastante parejos, el postre logró definir el resultado más esperado por Colombia. De esta manera, la ganadora de la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2025 fue Violeta Bergonzi.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que la presentadora rompió en llanto, mientras que los chefs exaltaron la contundencia de su resultado sobre los demás platos presentados en el reto.