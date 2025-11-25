“Un show”: Valentina señala un elemento presentado por Violeta en la final de MasterChef

Las cocineras de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se enfrentaron en una amplia y discutida final ya que el nivel de todas las finalistas marcó un importante hito para el desarrollo del contundente reto.

No obstante, los detalles marcaron una gran diferencia en los resultados ya que, pese a los distractores, los chefs exaltaron la importancia de no encontrar ningún error en los tres platos que cada una de las jugadoras presentó.

Valentina opina sobre elemento de Violeta

Las cuatro cocineras tuvieron la oportunidad de contar con una distribución ideal del tiempo para ir a la despensa, organizar, cocinar la entrada, el plato fuerte y el postre.

Por esto, cada una de las celebridades hizo un arduo trabajo para dar con los mejores y más exquisitos platos y con estos deleitar el paladar de los tres chefs, quienes manifestaron su asombro ante el nivel que se evidenció en cada una de las preparaciones.

Violeta se llevó la atención ya que a la hora de presentar la entrada, ante los jueces, la presentadora decidió marcar la diferencia al entregar tres menús impresos, en el formato de una carta, en los que se describió la historia detrás de su entrada que fue cocinada en honor a la celebración de Semana Santa en Putumayo.

Ante el asombro del detalle, las reacciones no se hicieron esperar ya que Valentina manifestó que su compañera había hecho un “show”, pues no tenía conocimiento de que debía presentar sus preparaciones con “una cartelera” para exponerlas.

Por su parte, los chefs exaltaron, en medio de su degustación, que, aunque les gustó el elemento, dicho detalle de Violeta no iba a sumar ni restar puntos en su resultado final.

Valentina Taguado sufre accidente en la final de MasterChef

Por otro lado, la famosa locutora se llevó las miradas de sus demás excompañeros ya que expresó haber sufrido una contundente lesión a raíz de un mal movimiento que realizó a la hora de cocinar. De esta manera, su rodilla dejó de responder, a la hora del reto, por lo que tuvo serios problemas a la hora de trasladarse por la cocina.

Ante la aparente frustración, el chef Rausch manifestó que dicho inconveniente debía motivarla a seguir cocinando ya que el objetivo era impactar con los tres platos que se encontraba trabajando.