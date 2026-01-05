Listado de los ganadores en los Critics Choice Awards 2026: aquí los momentos más virales

Los famosos Critics Choice Awards o premios a la crítica cinematográfica son concedidos en reconocimiento de los mejores logros y actores que participan en el cine y la telecisión. Durante la gala se premian distintas categorías como mejor película, director, actriz, actor, guion, entre otros.

Estos premios representan una de las ceremonias más importantes de la industria en Estados Unidos por lo que reúne cerca de 500 críticos que votan por los mejores exponentes de dichas industrias.

Ganadores de los premios Critics Choice Awards 2026

La gran velada se celebró en Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles, California. La premiación, que inició sobre las 7:00 p.m., se llevó las miradas del espectáculo internacional al contar con la presencia de grandes artistas como Adam Sandler, Jacob Elordi, Ariana Grande, Alicia Silverstone, entre otros.

Conozca aquí el listado con algunos de los ganadores de la velada:

Mejor Película: One Battle After Another

Mejor Actor: Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24)

Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)

Mejor actor de reparto: Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.)

Mejor actor/actriz joven: Miles Caton – Sinners (Warner Bros)

Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.)

Mejor diseño de Producción: Frankenstein

Mejor Montaje: F1

Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)

Mejor maquillaje y cabello: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)

Mejores efectos visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash (20th Century Studios)

Mejor película animada: KPop Demon Hunters(Netflix)

Mejor comedia: The Naked Gun (Paramount)

Mejor película extranjera: The Secret Agent (Neon)

Mejor canción: “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunters (Netflix)

Momentos más inéditos de los Critics Choice Awards 2026

Por supuesto, la aparición de algunas celebridades no pasó desapercibida por lo que este fue el caso del actor Timothée Chalamet, quien llegó en compañía de la modelo Kylie Jenner.

El hombre, que se llevó el premio a mejor actor, no dudó en ofrecer un sentido discurso en el que mencionó a la empresaria en donde le agradeció por su compañía y por los tres años de relación que ambos ya llevarían.

Otro de los momentos más comentados fue cuando el presentador Jimmy Kimmel obtuvo el premio en la categoría “talk show” y, en medio de su discurso, incluyó al presidente Donald Trump al agradecer, de manera sarcástica, su presunta influencia en los premios.