La Segura perdió la mitad de su diente y así reaccionó en sus redes sociales

Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, se tomó las redes sociales, en las horas más recientes, al compartir una fotografía en la que se le observa bastante preocupada por la fractura que uno de sus dientes delanteros sufrió.

Aunque se desconocen mayores detalles sobre el incidente, la mujer recalcó su impresión al percatarse de que sus historias superaron los dos millones de visualizaciones al hacer viral las inéditas imágenes de su boca.

La Segura sufre accidente con sus dientes

La famosa influencer sorprendió a millones de internautas al compartir una fotografía, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó ver su diente incisivo central seriamente afectado al estar quebrado a la mitad. Así mismo, exaltó su gran preocupación ya que, aunque el suceso se desarrolló el pasado sábado, aseguró que la clínica la podía atender hasta el lunes.

Según cientos de internautas, que comentaron el hecho, dicho accidente afectó una de las carillas que hacen parte de su diseño de sonrisa ya que, debajo del diente fracturado, se observaría el que sería su diente real, pero más pequeño.

Así mismo, la vallecaucana reveló que sus cuatro dientes delanteros aún no poseen el diseño de sonrisa definitivo por lo que actualmente cuenta con unos provisionales que habrían sufrido el accidente. Su declaración más reciente reveló que su carilla sufrió el impacto al dejar pasar meses de revisión odontológica por lo que una pata de pollo generó el daño.

Por otro lado, la mujer compartió su impacto al percatarse de que dicha historia superó los dos millones de visualizaciones en Instagram por lo que expresó su sorpresa ante las “burlas” que su diente generó en redes sociales.

Cuidados para las carillas dentales

Según expertos, las carillas dentales son láminas diseñadas para cubrir la superficie frontal de la dentadura de las personas con el objetivo de mejorar su apariencia, tamaño y color.

Algunos de los cuidados esenciales para su cuidado son el cepillo dental constante, uso de la seda dental, cuidado con algunas bebidas oscuras, evitar el bruxismo o apretar los dientes y no comer alimentos duros.