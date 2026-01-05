CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: lunes 5 de enero de 2026

Este lunes 5 de enero, marca un inicio de semana que pide orden, enfoque y calma.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 05 de 2026
07:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La energía del día favorece la planificación, las conversaciones claras y las decisiones pensadas, no impulsivas. Es un buen momento para alinear metas del nuevo año con acciones concretas, escuchar la intuición y evitar conflictos innecesarios. En el amor, el diálogo sincero será clave; en el trabajo, la constancia dará mejores resultados que la prisa.

Sudadera usada por Nicolás Maduro durante su captura es tendencia en redes sociales: ¿cuánto cuesta?
RELACIONADO

Sudadera usada por Nicolás Maduro durante su captura es tendencia en redes sociales: ¿cuánto cuesta?

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Arrancas la semana con mucha iniciativa, pero ojo con la impulsividad. Hoy es ideal para organizar prioridades y no querer hacerlo todo al tiempo. En el amor, una conversación honesta aclara dudas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El lunes te pide paciencia. Puede que algo no avance al ritmo que esperas, pero es parte del proceso. Buen día para temas financieros y para poner orden en asuntos pendientes.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente va rápido y las ideas fluyen. Aprovecha para escribir, proponer y comunicar. Evita dispersarte demasiado. En lo emocional, alguien busca tu atención más de lo que crees.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones están a flor de piel. No es un mal día, pero sí uno que te invita a escucharte y cuidarte. En el trabajo, confía en tu intuición: hoy no falla.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Empiezas la semana con ganas de brillar y liderar. Es un buen momento para tomar la iniciativa, pero sin imponer. En el amor, baja un poco el orgullo y escucha.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Día perfecto para organizar, planear y estructurar el resto de la semana. Tu disciplina será clave hoy. En lo personal, no seas tan duro contigo mismo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio será tu reto del día. Podrías sentirte dividido entre lo que quieres y lo que debes hacer. Buen momento para acuerdos y reconciliaciones, sobre todo en pareja.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intensidad regresa con fuerza. Hoy puedes avanzar mucho si te enfocas en un solo objetivo. En temas sentimentales, evita los celos o las suposiciones sin pruebas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Empiezas la semana con optimismo, pero necesitas más constancia. No todo se resuelve rápido. Buen día para pensar en viajes, estudios o nuevos proyectos a mediano plazo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Con el sol aún en tu signo, sigues siendo protagonista. Hoy es ideal para asumir responsabilidades importantes. En el amor, alguien valora más de lo que imaginas tu esfuerzo.

Reconocida presentadora es confirmada para La Casa de los Famosos Colombia
RELACIONADO

Reconocida presentadora es confirmada para La Casa de los Famosos Colombia

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas innovadoras te rondan la cabeza. Anótalas, aunque no las ejecutes hoy. En lo social, podrías recibir una propuesta inesperada que te saca de la rutina.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Sensibilidad y creatividad marcan tu lunes. Buen día para actividades artísticas o espirituales. En el trabajo, pon límites claros para no cargar con problemas ajenos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Sudadera usada por Nicolás Maduro durante su captura es tendencia en redes sociales: ¿cuánto cuesta?

La casa de los famosos

Reconocida presentadora es confirmada para La Casa de los Famosos Colombia

Año Nuevo

Claves para depurar la energía del hogar y empezar el 2026 con un ambiente renovado

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Primera foto de Nicolas Maduro con uniforme de la cárcel de Estados Unidos

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados en helicóptero a la corte donde serán judicializados este 5 de enero.

Luis Díaz

En Bayern Múnich entrenan al ritmo de Luis Díaz: sus compañeros ya bailan su canción

Los compañeros de Luis Díaz no dejaron pasar el estreno musical del guajiro y usaron su canción para el entrenamiento.

LGBTI

Mujer trans fue atacada con agua hirviendo en subestación de Policía en Medellín: esto se sabe

Transmilenio

¿Cuánto ha subido el pasaje de Transmilenio en los últimos diez años?

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026