Leyenda de la icónica banda 'Kiss' fue hospitalizado tras accidente de carro: este es su estado de salud

El siniestro vial se dio en California, Estados Unidos, según informaron este miércoles medios americanos.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
09:13 p. m.
El icónico bajista y cofundador de la legendaria banda de rock Kiss, Gene Simmons, de 76 años, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico en la exclusiva ciudad costera de Malibú, California.

El incidente, ocurrido en la tarde de este martes en la concurrida Pacific Coast Highway, causó una inmediata alarma entre sus seguidores a nivel mundial, aunque las últimas informaciones indican que el músico se encuentra estable y ya está en proceso de recuperación en su hogar.

Según reportes iniciales difundidos por la cadena NBC4 y confirmados por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, el percance ocurrió cuando Simmons, cuyo nombre de nacimiento es Chaim Witz, se encontraba conduciendo su vehículo SUV.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de Gene Simmons?

El músico perdió el control del volante y chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado a un lado de la vía. Testigos informaron que la camioneta de Simmons se desvió a través de varios carriles antes del impacto final.

La causa preliminar del accidente, según lo que el propio artista relató a las autoridades, fue una pérdida de conocimiento momentánea mientras estaba al volante. Agentes de la policía, bomberos y paramédicos acudieron rápidamente al lugar para atender al rockero, quien fue trasladado a un centro médico cercano para recibir una evaluación completa y descartar lesiones internas.

Este es el estado de salud de Gene Simmons

Afortunadamente, el susto no pasó a mayores en términos de consecuencias físicas graves. Tras ser examinado por los médicos, se confirmó que el bajista no presentaba heridas de gravedad, lo que permitió su rápida alta del hospital. Horas después del incidente, su esposa, la actriz canadiense Shannon Tweed, tranquilizó a los fans en declaraciones a los medios, confirmando que Simmons ya se encontraba en casa.

"Gene está en casa y recuperándose", expresó Tweed, quien también señaló que los médicos le habían cambiado recientemente la medicación al artista, un factor que podría estar relacionado con la pérdida de conocimiento, aunque no está comprobado.

La noticia más aliviadora para la "Kiss Army" llegó directamente del propio "Demon" de Kiss. Fiel a su estilo bromista y directo, Gene Simmons utilizó sus redes sociales para agradecer los buenos deseos y minimizar el suceso, utilizando un tono desenfadado que dejó claro que su espíritu sigue inquebrantable.

Este incidente de salud se produce apenas semanas antes de un importante evento para la banda. A pesar de que Kiss realizó su gira de despedida en 2023, la agrupación tiene programado el KISS Army Storm Vegas, un encuentro conmemorativo en Las Vegas del 14 al 16 de noviembre para celebrar su 50 aniversario.

