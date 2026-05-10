La marca colombiana que conquistó a Georgina Rodríguez: se convirtió en nueva embajadora

La marca colombiana de productos capilares 'Milagros Beauty' ha sido noticia en las últimas horas gracias a una importante colaboración con la modelo y empresaria Georgina Rodríguez, quien también es pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, y que ahora es embajadora oficial de la marca nacida en Antioquia.

Desde el pasado 3 de octubre, a través de su Instagram, la marca inició una campaña de expectativa en la que anunciaba el lanzamiento de un nuevo producto en compañía de una misteriosa mujer que en los comentarios ya estaba siendo mencionada y que finalmente fue anunciada.

Georgina Rodríguez x Milagros

La fecha elegida para el gran lanzamiento fue el domingo 4 de octubre y, con un video con la modelo como protagonista, se hizo la presentación oficial de la colaboración. "Podía elegir cualquier marca del mundo. Eligió Milagros", fue la frase que eligió la marca como descripción de su nuevo producto en compañía de la famosa empresaria.

"Antes de elegirnos, probó nuestros productos. Los resultados la enamoraron", escribieron para promocionar su nueva línea de productos bajo el nombre de 'Georgina Rodríguez x Milagros'.

En el video publicado, se aprecia a la modelo nacida en Argentina aplicando los productos en su cabello antes de lucir un elegante vestido dorado y finaliza diciendo "lo extraordinario comienza con milagros", haciendo alusión al nombre de la marca colombiana.

La marca casera que logró colaborar con Georgina Rodríguez

La exitosa marca de cuidado capilar nació en Antioquia en 2014 desarrollando fórmulas familiares que se basaban en extractos naturales y logró captar una gran cantidad de clientes hasta consolidar más de 1.300 puntos de venta en Colombia y expandirse a países como Estados Unidos, México, Ecuador y Chile.

La más reciente colaboración con Georgina Rodríguez reafirma su crecimiento en el mercado y buscarán abarcar nuevos clientes en otros países bajo la modalidad de contar con proveedores oficiales que vendan sus productos por todo el mundo.