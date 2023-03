Piqué rompió el silencio y tiró dardo a Shakira: “Tenemos que proteger a nuestros hijos”

Sin ninguna duda la separación de Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las más sorpresivas en el mundo de las celebridades en la última década y como consecuencia de ello, los medios internacionales dedicados a la farándula no hablan de otra cosa semanalmente.

Además de la separación de estas dos celebridades, Shakira se ha encargado de que la conversación acerca de este tema tan delicado no muera y con sus frecuentes lanzamientos musicales dedicados hacia el exfutbolista español y padre de sus dos hijos, no genera otra cosa que la opinión de millones de sus seguidores en todo el mundo.

Una de las canciones más escuchadas en los últimos meses en las principales plataformas musicales del mundo es la colaboración que hizo la barranquillera con el productor argentino Bizzarap, con quien creó frases directas hacia el exjugador y la cual fue celebrada por millones de mujeres en todo el planeta.

En las diferentes estrofas de dicha canción, Shakira dejó dardos muy fuertes para el padre de sus dos hijos y la nueva pareja del mismo, la joven Clara Chía.

Por estas y más razones, Piqué rompió el silencio y se pronunció en las últimas horas en el programa El món a Rac1, presentado por su amigo Jordi Basté, donde reprochó de alguna manera la actitud que ha tomado su expareja mediante las canciones que ha estrenado en su contra.

“Obviamente la he escuchado. No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, y es proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema, lo único que quiero es que los niños estén bien”, dijo el exjugador del Barcelona.

Piqué dejó entredicho que no ha estado contento con la visibilidad que le ha dado Shakira a su separación teniendo en cuenta que existen dos niños de por medio: Sasha y Milan.

Respecto a la aparición de Milan en una de las transmisiones de la Kings League, torneo aficionado que organiza Piqué, el empresario dejó claro que no estaba planeada y fue su mismo hijo el que le solicitó estar allí: “Me gusta que participe en cosas que le hagan feliz. No estaba previsto que participara y me pidió salir; yo, encantado. Me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen las mejores. Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre”, agregó.

De esta manera, Piqué nuevamente ha encendido la conversación respecto a cómo llevan la separación estas dos celebridades mundiales.