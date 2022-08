La molestia de Giovanny Ayala con algunos de sus colegas durante homenaje a Darío Gómez

La música colombiana está de luto con la partida del ‘rey del despecho’, Darío Gómez, quien el pasado 26 de julio falleció a causa de un paro cardiaco.

Tras la noticia, cientos de fanáticos salieron a las calles para honrar su nombre e, incluso, llegaron a la Clínica Las Américas, tan pronto se conoció la noticia, para despedir a quien fue uno de los maestros de la música popular en el país.

Familiares, músicos y seguidores hicieron parte del sentido homenaje que se le rindió a Gómez Zapata en la cámara ardiente, antes de su entierro. Artistas reconocidos del género como Luis Alberto Posada, ‘El Charrito Negro’, Galy Galeano, Arelys Henao, Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño, Giovanny Ayala, entre otros, estuvieron en tarima para darle el último adiós al ‘rey’ de la música popular.

La molestia de Giovanny Ayala

Justamente, en medio del homenaje a Darío Gómez, Giovanny Ayala, uno de los cantantes referentes de este género, a través de sus redes sociales manifestó la molestia que tuvo con algunos de sus colegas en el evento de la cámara ardiente, pues indicó que el espacio era para cantarle a un ‘ídolo’ de la música popular y no para figurar ante las cámaras.

“Solo quiero dar una enseñanza, despedir al maestro Darío Gómez, como él lo hubiese hecho con alguno de nosotros, con es humildad y sencillez que lo caracteriza. Hay tiempo para todo, para la publicidad, para los shows, para todo hay tiempo, este es un tiempo de respeto, de despedida, de honor, hagámoslo de esa forma, con el corazón, con amor”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Asimismo, en el mismo post, Ayala indicó que su mensaje no es más que un llamado de atención, pues reiteró que no está señalando a un colega en específico, sino que “fue testigo” de acciones que no estaban acordes con la ocasión.

“No estoy señalando a ningún colega mío, simplemente fui testigo de ver cómo hacían videos de lo que pasaba en el momento, que no era la ocasión y el espacio para ello, era una visita para la despedida de un ser humano, amigo, colega, un momento de respeto, el dolo de su familia, amigos, seguidores”, escribió.

Y finalizó escribiendo: “Jamás nombré a ningún colega ni señalé a ningún artista, solo que muchos de los que estuvimos ahí han confirmado que algunos se tomaron el espacio para cosas que no, hay momentos para todo, este era de respeto. Una despedida… Solo un llamado de atención”.