Reconocido chef y estrella de la televisión fue diagnosticado con cáncer

Una gran cantidad de personas se encuentran sorprendidas a nivel mundial debido a que uno de los chefs más famosos del mundo y que, además, es una personalidad destacada en la televisión, reveló que le diagnosticaron cáncer.

Se trata de Gordon Ramsay, que tiene 58 años y se ha desempeñado como jurado en MasterChef a nivel internacional.

Además, también tiene su propio programa en el que no solo enseña técnicas de alta cocina, sino que les explica a los televidentes cómo preparar platos increíbles para el día a día y para las ocasiones especiales.

¿Cuál es el tipo de cáncer que tiene Gordon Ramsay, el reconocido chef y presentador de televisión?

Gordon Ramsay, el reconocido chef y presentador, detalló que el cáncer que le descubrieron fue un carcinoma de células basales.

Este, de acuerdo con los especialistas, es el tipo de cáncer de piel más común y suele desarrollarse en las áreas que están más expuestas al sol, como el rostro y el cuello.

Sus primeros síntomas suelen ser las manchas y las úlceras que no se curan a pesar del paso del tiempo. Además, aunque no tiene altas probabilidades de causar metástasis, requiere de tratamiento inmediato para su cura.

Gordon Ramsay, el chef y estrella de la televisión, ya fue operado del cáncer de piel

A través de su cuenta de Instagram, Gordon Ramsay mostró dos fotos en las que reveló que ya fue operado del carcinoma que le encontraron y que está en periodo de recuperación.

"Estoy muy agradecido con el increíble equipo de The Skin Associates y su rápida respuesta para eliminar este carcinoma basocelular. ¡Gracias!", comenzó manifestando Gordon Ramsay en su post.

"Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana. ¡Les prometo que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso", concluyó el chef y presentador.