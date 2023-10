Greeicy Rendón volvió a hablar sobre la infidelidad y cómo la evita con Mike Bahía

Greeicy Rendón y Mike Bahía se han consolidado como una de las parejas más estables de la industria musical en Colombia y sus más de nueve años de relación ya dieron como fruto a Kai, su pequeño hijo que actualmente se roba todos los elogios en redes sociales por los más de 20 millones de seguidores que tiene la caleña.

Durante varias oportunidades han surgido rumores en los cuales decenas de fans ha sugerido que existen infidelidades por parte de los dos cantantes, sin embargo, la pareja siempre se ha mostrado muy amorosa y firme ante las versiones que crecen.

A lo largo de sus más de nueve años juntos, Greeicy y Mike han hablado en varias oportunidades sobre lo que piensan de las infidelidades y aunque ambos aceptaron hace un par de años que habían sido infieles en relaciones anteriores, lo cierto es que en su actual noviazgo sí han sido comprometidos.

Debido a que ambos han ido ganando millones de seguidores a lo largo de sus últimos años de carrera, los compromisos laborales los obligan a separarse durante algunos meses y la cantante caleña se refirió en la última oportunidad a cómo maneja las posibilidades de ser infiel.

Greeciy fue contundente y aseguró que la química entre algunas personas siempre va a existir, que siempre se conocerán nuevas experiencias, pero que su decisión ha sido pensar en lo tan importante que ha forjado junto a Mike Bahía, padre de su hijo, para no cometer ningún error.

La infidelidad, según Greeicy Rendón

En medio de una entrevista en el podcast ‘Pensándolo bien, pensábamos mal’ donde Stef Roitman y Eliane Gallero le hicieron varias preguntas a la colombiana, Greeicy expresó su pensar sobre las posibilidades de ser infiel y aseguró que nunca lo ha sido por la relación tan importante que ha construido con el artista.

“Tú elegiste estar conmigo, nos gustamos, nos amamos, han pasado muchos años, el amor evoluciona, el gusto evoluciona y eso no tiene nada que ver con la química… Es una decisión… Me voy de repente a España a hacer un programa de televisión y dejó de ver a Mike 6 meses, me voy con Kai, pero Mike se queda y mi ‘partner’ en ese programa es un muchacho que me cae muy bien, una persona con la que siento mucha afinidad, mucha química y digo: ‘¡Hey!, si estuviera soltera podría pasar algo, pero no, tengo a alguien en mi vida’, y eso es natural”, señaló.