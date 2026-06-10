Shakira sorprenderá con invitados de lujo durante su último concierto en España

Shakira se ha tomado el mundo entero con su música y su contundente impacto cultural que ha quedado grabado en la historia al contar con una de las giras más exitosas para una artista femenina en la industria musical.

Su más reciente residencia en España es muestra de ello, pues la mujer ha logrado reunir a miles de personas en torno a la cultura latina que, sin duda alguna, se ha adueñado de todos los rincones del mudo con su masiva exposición.

Aunque se esperaba el gran cierre durante su más reciente presentación, el pasado 3 de octubre, la intérprete de ‘Antología’ sorprendió al anunciar el último show con el que cerrará dicha etapa musical entre amigos.

Shakira anunció el nuevo y último show de su residencia

Aunque miles de fanáticos aseguraron haber visto el final del contundente festival que logró crear la barranquillera, esta anunció que su última presentación será el próximo lunes 12 de octubre como motivo de su gran despedida.

Sin embargo, no llegará sola en dicha oportunidad ya que anunció un contundente cierre en compañía de sus colegas Maluma, Beéle y Dani Martín. Bajo la temática “Gracias Madrid”, la colombiana dejará por todo lo alto la influencia de la música latina en el continente europeo.

“Madrid, gracias por estas noches inolvidables. Nos vemos el 12 de octubre para una última noche juntos, para celebrar a lo grande”, aseguró por medio de un post en su cuenta oficial de Instagram.

La sorpresa llegó a días de que la mujer anunciara, por medio de la misma red social, su interés por tener a Maluma presente en una de sus presentaciones en el estadio creado en su honor. Aunque en dicho instante no se habían confirmado detalles, el antioqueño manifestó su alegría al haber revelado el secreto.

Cabe recalcar que ambos cantantes son tendencia tras lanzar su más reciente colaboración ‘Agua’ con la que han logrado posiciones significativas en las listas de reproducción más importantes del mundo.

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Shakira hace historia con invitados de lujo en su show

Por otro lado, la residencia de la colombiana ya ha contado con la participación de distintos artistas de talla internacional en donde se ha exaltado la presencia de Dua Lipa y Alejandro Sanz.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales se vivió junto al cantante Manuel Turizo, quien acompañó a la barranquillera durante su segundo fin de semana para interpretar su colaboración 'Copa vacía'.