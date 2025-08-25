CANAL RCN
Tendencias

J Balvin se convierte en el primer cantante del género urbano en presentarse en Vietnam

El cantante antioqueño es tendencia mundial al ser el primer reguetonero en presentarse dicho país.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
07:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

José Osorio volvió a hacer historia con su música, y no es para menos, pues el artista se convirtió en el primer cantante del género urbano en presentarse en el país asiático. Sin duda alguna, su música ha cruzado fronteras inimaginables para los colombianos ya que también elevó la bandera de Colombia en los más alto del estrellato.

Feid se convierte en el primer artista latino en poseer un color oficial en Pantone
RELACIONADO

Feid se convierte en el primer artista latino en poseer un color oficial en Pantone

J Balvin se presenta en Vietnam

El intérprete de ‘Loco contigo’ sorprendió a sus más fieles fanáticos al presentarse por primera vez en Vietnam al llevar su espectáculo por todo lo alto. El paisa encabezó el show en el festival ‘8Wonder: Moments of Wonder’ en el que también tuvo la oportunidad de compartir escenario con grandes artistas como Dj Snake y otros raperos locales.

Su llegada al escenario causó gran conmoción entre los fanáticos, pues su entrada se llevó a cabo mientras interpretaba ‘Noventa’, una de sus más recientes canciones de su álbum ‘Mixteip’. Así mismo, otro de los momentos que se llevaron la atención fue cuando cantó su canción ‘I Like It’ en compañía de la cantante y compositora tlinh.

El show también estuvo lleno de otras interpretaciones de sus éxitos más populares por lo que sus fanáticos se llenaron de emoción cuando el artista tuvo la oportunidad de sostener la bandera de Colombia en sus manos mientras se ganaba la ovación de todos los asistentes.

Así mismo, Osorio compartió algunos de los momentos más emblemáticos de su presentación y su paso por el país asiático, por medio de su cuenta oficial de Instagram. Su histórico show dejó en lo más alto del mundo a su ciudad por lo que gran parte del crédito se la llevó su natal Medellín.

Horóscopo de hoy: lunes 25 de agosto de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

J Balvin sorprende con su show en Japón

Por otro lado, el antioqueño sorprendió a sus fanáticos al participar en el festival Summer Sonic, en Japón. Su participación no fue la única cuota colombiana ya que también compartió escenario con su colega Feid, con quien marcó la historia del género urbano al ser la primera vez que una dupla colombiana comparte tarima en dicho país.

Su presentación fue objeto de elogios ya que ambos cantantes ofrecieron un performance icónico que marcó la historia del reggaetón colombiano para el mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

Artistas

Feid se convierte en el primer artista latino en poseer un color oficial en Pantone

Alimentos

¿Qué son las cocinas invisibles y cómo funcionan? La tendencia que revoluciona espacios

Otras Noticias

Cali

Así puede donar para ayudar a los afectados tras el atentado de Cali

Organizaciones gremiales se unieron para lanzar una ‘ayudatón’ en pro de las víctimas del trágico atentado ocurrido el pasado jueves.

Davivienda

Davivienda remata carros desde $3 millones: listado completo y, ¿cómo participar?

Davivienda sorprendió con un nuevo catálogo de remates donde ofrece carros desde $3 millones de pesos. Así puede conocer la lista completa y participar en la subasta.

Alfredo Morelos

“¿Y cuando me insultan qué?”: la furia de Alfredo Morelos tras el empate con América

Artistas

Falleció el bebé de reconocidos influencers: anunciaron la pérdida de su hijo con conmovedor mensaje

Salud mental

¿Cómo reducir el estrés y cuidar la salud emocional de los estudiantes en un regreso a clases?