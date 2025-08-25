J Balvin se convierte en el primer cantante del género urbano en presentarse en Vietnam

José Osorio volvió a hacer historia con su música, y no es para menos, pues el artista se convirtió en el primer cantante del género urbano en presentarse en el país asiático. Sin duda alguna, su música ha cruzado fronteras inimaginables para los colombianos ya que también elevó la bandera de Colombia en los más alto del estrellato.

J Balvin se presenta en Vietnam

El intérprete de ‘Loco contigo’ sorprendió a sus más fieles fanáticos al presentarse por primera vez en Vietnam al llevar su espectáculo por todo lo alto. El paisa encabezó el show en el festival ‘8Wonder: Moments of Wonder’ en el que también tuvo la oportunidad de compartir escenario con grandes artistas como Dj Snake y otros raperos locales.

Su llegada al escenario causó gran conmoción entre los fanáticos, pues su entrada se llevó a cabo mientras interpretaba ‘Noventa’, una de sus más recientes canciones de su álbum ‘Mixteip’. Así mismo, otro de los momentos que se llevaron la atención fue cuando cantó su canción ‘I Like It’ en compañía de la cantante y compositora tlinh.

El show también estuvo lleno de otras interpretaciones de sus éxitos más populares por lo que sus fanáticos se llenaron de emoción cuando el artista tuvo la oportunidad de sostener la bandera de Colombia en sus manos mientras se ganaba la ovación de todos los asistentes.

Así mismo, Osorio compartió algunos de los momentos más emblemáticos de su presentación y su paso por el país asiático, por medio de su cuenta oficial de Instagram. Su histórico show dejó en lo más alto del mundo a su ciudad por lo que gran parte del crédito se la llevó su natal Medellín.

J Balvin sorprende con su show en Japón

Por otro lado, el antioqueño sorprendió a sus fanáticos al participar en el festival Summer Sonic, en Japón. Su participación no fue la única cuota colombiana ya que también compartió escenario con su colega Feid, con quien marcó la historia del género urbano al ser la primera vez que una dupla colombiana comparte tarima en dicho país.

Su presentación fue objeto de elogios ya que ambos cantantes ofrecieron un performance icónico que marcó la historia del reggaetón colombiano para el mundo.