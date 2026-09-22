"Hoy me siento mucho más Bichota": Karol G habla de su transformación, los Latin Grammys y el éxito de 'Baby wow'

Karol G, en entrevista con Noticias RCN, habló sobre su disco más complejo, la transformación del personaje de 'La Bichota', el fenómeno de 'Baby wow' y su compromiso con representar la cultura latina durante su gira mundial.

La cantante colombiana tiene siete nominaciones a los Latin Grammys por su álbum 'Tropicoqueta' y aseguró que son muy emotivas por tratarse de un disco dedicado a honrar la cultura latina.

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"Ha sido el disco más complejo y que más tiempo me tomó hacer, conocí maestros de la música impresionantes, conocer las diferentes culturas a las que estaba tratando de representar con esas canciones, fue como una investigación para mí súper especial (...) son los Latin Grammys y tener un disco que se basa en honrar mi cultura latina, en enaltecerla mientras viajo por el mundo, que tenga nominación a mejor álbum del año se siente impresionante para mí, nunca había sentido que una nominación a unos premios se sintiera tan especial como esta".

"Soy la Bichota forever": Karol G

La cantante colombiana habló de la evolución del personaje de 'La Bichota', dijo que cuando lo creó era desde una coraza, para protegerse, no dejarse ver triste ni aburrida, sin embargo, ahora es por razones diferentes.

"Me siento súper Bichota porque no me da pena mostrarle al mundo cuando no estoy bien, cuando estoy muy bien, cuando estoy pasando por situaciones (...) soy La Bichota forever, Bichota season forever, en las más honestas y en las más poderosas".