‘El Agropecuario’ arremetió contra Escro, prometido de Aida Victoria Merlano

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘el Agropecuario’, volvió a generar comentarios tras referirse públicamente a Escro, prometido de Aida Victoria Merlano.

Durante una charla en TikTok, el creador lanzó fuertes expresiones contra él y además respondió a una pregunta sobre los supuestos 40 millones de pesos relacionados con la polémica con Aida Victoria.

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El nuevo episodio ocurre después de los recientes cruces entre Tejada y Aida Victoria, quienes tienen un hijo en común, Emiliano.

¿Qué dijo ‘el Agropecuario’ sobre Escro?

En medio de la transmisión, Tejada terminó hablando de Escro y utilizó fuertes calificativos para referirse al prometido de Aida Victoria.

Flacuchento, que parece un zancudo que ni lo ponga esa gonorr… que me diga lo que me tiene que decir, y yo le salgo al ruedo a ese hijue… a la hora que sea (…) Ojalá me salga ese hijue… pa’ arrancarle la cabeza, pa’ que vea como es que es un hombre, manifestó.

Después agregó:

Yo estoy es para pelear con un hombre, que se pare duro

Las palabras de Tejada rápidamente llamaron la atención de los usuarios que seguían la transmisión, en medio de la controversia que ha rodeado sus recientes declaraciones sobre Aida Victoria.

¿Qué dijo sobre los supuestos 40 millones?

Otro de los temas que apareció durante la conversación fue la versión relacionada con una suma de 40 millones de pesos.

Uno de los usuarios le preguntó directamente: “¿Escro fue el que dio los 40 millones?”.

Ante el cuestionamiento, ‘el Agropecuario’ respondió: “¿De dónde? Se queda pelado ese baboso donde mande 40 millones”.

Con esta respuesta, Tejada rechazó la versión planteada durante la transmisión y volvió a referirse al tema económico que ha circulado en medio de la polémica.

¿Qué relación tiene la polémica con Aida Victoria?

Las recientes declaraciones de Juan David Tejada se conocen después de varios episodios públicos relacionados con Aida Victoria Merlano. En días anteriores, el creador aseguró que estaba dispuesto a “quitarle la máscara” a la influencer, aumentando la expectativa alrededor de sus siguientes pronunciamientos.

El conflicto también ha estado relacionado con asuntos sobre Emiliano, hijo en común de Tejada y Aida Victoria.

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Ahora, la aparición de ‘el Agropecuario’ en TikTok volvió a poner la controversia en el centro de la conversación digital, esta vez por sus comentarios contra Escro y su respuesta frente a los 40 millones.