Guns N’ Roses levanta bandera Palestina en medio de su show en Bogotá

Bogotá vivió una de las noches más memorables para los fanáticos del hard rock clásico con el que un gran número de generaciones crecieron y entonaron, en una sola voz, las canciones de una de las bandas más importantes para el género.

El show dejó un sin fin de momentos memorables que permitieron vivir un recorrido de más de cuatro décadas de música por medio de tres horas de espectáculo.

Concierto de los Guns N’ Roses en Bogotá

El esperado espectáculo llegó al Vive Claro tras varios días de incertidumbre sobre el desarrollo del concierto. Sin embargo, la capital recibió a la famosa banda con un cielo despejado para dar inicio al show con el riff Welcome to the Jungle y la entrada triunfal por parte de Axl Rose al escenario.

El show tuvo una gran variedad de momentos emotivos ya que la banda hizo un sentido homenaje al cantante británico Ozzy Osbourne, quien falleció el pasado mes de julio en el Reino Unido. Parte de su espectáculo incluyó la interpretación de algunas canciones como Never Say Die y Sabbath Bloddy Sabbath.

Bandera de Palestina en concierto de los Guns N’ Roses

Otro de los momentos más memorables de la noche fue cuando la banda interpretó su canción Civil War, pues dicha melodía trata temas como los efectos del conflicto armado y la violencia que esta genera en la sociedad.

Momentos previos a la finalización de esta interpretación, el artista Axl Rose decidió dirigirse a su público para solicitar una bandera de Palestina que llevaba bordada la frase “no necesito tu guerra civil” por lo que el artista no dudó en tomarla y levantarla, en medio de la tarima, para ser ovacionado por los miles de asistentes del show.

Minutos antes de finalizar el espectáculo, el artista entregó la bandera a su equipo de trabajo para ser autografiada por todos los integrantes de la banda y, posteriormente, ser entregada al fanático a la que pertenecía.