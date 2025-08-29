CANAL RCN
"Yo respondo por ellos": Gustavo Bolívar reveló secretos inéditos detrás de 'Pandillas, Guerra y Paz'

El exfuncionario compartió detalles desconocidos sobre la exitosa serie y cómo se convirtió en un proyecto de transformación social.

Foto: Noticias RCN
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
09:19 p. m.
La serie 'Pandillas, Guerra y Paz', estrenada en 1997, marcó un hito en la televisión colombiana por retratar la realidad de miles de jóvenes atrapados en la violencia urbana. Más de dos décadas después, Gustavo Bolívar, su creador, sorprendió a sus seguidores al revelar en Instagram detalles inéditos sobre los inicios de la producción y el arriesgado experimento que asumió para darle autenticidad a la historia.

La apuesta arriesgada de Gustavo Bolívar

En un video publicado en redes sociales, Bolívar recordó que, antes de llevar la serie a la pantalla, enfrentó la negativa inicial de Samuel Duque, entonces presidente de Telecolombia. La razón: su decisión de incluir en el elenco a jóvenes que pertenecían a pandillas reales.

Según contó el escritor, la propuesta fue recibida con escepticismo y advertencias de posibles riesgos en el set, pero él se comprometió a responder por ellos.

La apuesta funcionó. Primero ingresaron cuatro pandilleros al rodaje, y con el tiempo llegaron a ser hasta 30. Lejos de lo que se temía, nunca se presentó un incidente. Por el contrario, Bolívar destacó que fueron los más disciplinados: “Llegaban primero al set y se iban de últimos”, relató.

Un proceso de paz y transformación en la pantalla

Más allá del éxito, 'Pandillas, Guerra y Paz' se convirtió en un espacio de reconciliación. Los jóvenes aceptaron participar bajo la condición de dejar atrás la violencia callejera, generando un pacto de paz que transformó sus vidas. Además, aportaron un valor único a la producción: compartieron expresiones y jerga popular que enriquecieron los guiones, dándole a la serie un realismo que conectó con la audiencia.

El actor conocido como 'Champú' también compartió su experiencia, recordando los sacrificios que debía hacer para cumplir con las grabaciones desde Ciudad Bolívar. Reconoció que, sin esta oportunidad, probablemente habría terminado en prisión o en un destino marcado por la violencia.

