Hubo CONTUNDENTE ADVERTENCIA en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿cuál fue?

En la noche del jueves 16 de abril de 2026, se realizó la prueba del robo de salvación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Mariana Zapata, que es la líder de la semana, compitió contra Alejandro Estrada, que les ganó a sus compañeros las rondas que se disputaron en la tarde.

Y, tras una competencia bastante reñida, el actor volvió a quedarse con la victoria y pudo obtener el poder de salvación que le pertenecía a Mariana Zapata.

Sin embargo, tras la celebración y las respectivas felicitaciones, Alejandro Estrada recibió una advertencia contundente. ¿Cuál fue? ¿Habrá consecuencias?

Esta fue la advertencia que recibió Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que Alejandro Estrada festejó tener un poder de salvación que podrá utilizar a su favor, Carla Giraldo intervino y le recordó una regla fundamental.

"Felicitaciones, Alejo. Tienes el poder de salvación, pero esa decisión la tomamos mañana (hoy viernes)", comenzó expresando la presentadora de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Recuerda que si dices algo, tu poder será anulado", complementó Carla Giraldo.

Por lo tanto, Alejandro Estrada se comprometió a guardar silencio y a esperar la instrucción del 'jefe' y los presentadores para dar detalles de su decisión.

¿Qué más pasó en La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la noche del 16 de abril?

Luego de que se acabó la prueba del robo de salvación, Juanda Caribe, de manera sorpresiva, abandonó el 'loft' y regresó a la 'casa más famosa del país'.

En consecuencia, apenas los demás habitantes bajaron de la terraza, se dieron cuenta de su presencia y muchos de ellos celebraron.

Además, Juanda Caribe estuvo frente a frente con Alejandro Estrada y le hizo una advertencia.

"Te voy a dar la mano por decencia, pero me mandaste al peor castigo que una persona puede tener: sin dormir, sin comer y desenterrando más de 2.000 monedas. Además, a partir de este momento, le voy a hacer la vida imposible a todo el que me la hizo a mí", dijo.