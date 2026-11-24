Visiones de sor Josefa, una obra que desentierra los textos prohibidos de sor Francisca Josefa del Castillo. El galardón reconoce una investigación literaria sobre la mística tunjana, sus escritos ocultos en clausura y el enigma histórico de la custodia colonial "La Clarisa".

¿De qué trata "Lo que no pude ver", la novela ganadora de Hernán Estupiñán?

El Premio CEAB de Novela 2026, considerado el máximo galardón de las letras boyacenses, fue otorgado por el Consejo Editorial de Autores Boyacenses con el respaldo de la Secretaría de Cultura y la Gobernación de Boyacá. La obra distingue una propuesta narrativa que transforma la investigación histórica en ficción literaria para explorar los territorios silenciados de la religiosa colonial.

Más allá de repasar su conocida autobiografía, la novela se adentra en aquello que sus superiores y confesores le impidieron revelar o expresar abiertamente. Aunque inicialmente le habían encomendado consignar sus experiencias místicas, las autoridades eclesiásticas de la época no aceptaban manifestaciones espirituales que resultaran incómodas o sospechosas de herejía.

Cortesía: Hernán Estupiñán

Durante su vida en clausura, sor Josefa enfrentó fuertes restricciones, incomprensiones y el señalamiento de sus propias compañeras, algunas de las cuales llegaron a llamarla "Loca". A partir de esa tensión entre la obediencia religiosa y la necesidad de escribir, el libro plantea una reflexión profunda sobre la libertad de pensamiento y el costo histórico de narrar lo que otros prefieren mantener oculto.

Los escritos ocultos de sor Francisca Josefa del Castillo en Tunja

A pesar de la vigilancia constante, la religiosa persiguió una búsqueda espiritual íntima para escudriñar los misterios de la fe cristiana desde su encierro. En el antiguo Convento de Santa Clara la Real de Tunja, primer convento de la Nueva Granada, aún permanecen los vestigios de los espacios insospechados donde resguardó sus versos y reflexiones lejos de la censura:

Las paredes de su celda conventual.

Los márgenes de los cuadernos de cuentas.

Pequeños armarios y rincones secretos destinados a preservar los textos que no podían hacerse públicos.

Por la profundidad intelectual y espiritual de su legado, la figura de sor Francisca Josefa del Castillo dialoga con referentes universales como sor Juana Inés de la Cruz y santa Teresa de Jesús. De hecho, es considerada la escritora mística más importante de la historia colonial colombiana (a menudo descrita como nuestra sor Juana Inés de la Cruz ), pero con una voz singular forjada desde las particularidades de la sociedad criolla.

Cortesía: Hernán Estupiñán

El misterio de «La Clarisa», la joya religiosa de la Colonia en riesgo

El impacto cultural de Lo que no pude ver. Visiones de sor Josefa trasciende el reconocimiento literario al articular tres ejes fundamentales para la memoria histórica del país:

Rescate biográfico y literario: recupera la vida y obra de la autora mística más relevante del periodo colonial en Colombia.

recupera la vida y obra de la autora mística más relevante del periodo colonial en Colombia. Revelación documental: saca a la luz el universo de los manuscritos que la monja tuvo que esconder durante su vida en el claustro.

saca a la luz el universo de los manuscritos que la monja tuvo que esconder durante su vida en el claustro. Memoria patrimonial: narra los antecedentes de la custodia «La Clarisa», considerada la joya religiosa más importante de la Colonia.

Esta pieza de orfebrería sacra fue encargada por la propia sor Josefa cuando asumió como abadesa del Convento de Santa Clara la Real de Tunja. Sin embargo, el libro llama la atención sobre la situación actual de este bien cultural, que hoy se debate entre el olvido y los esfuerzos por garantizar su supervivencia como patrimonio histórico de la nación.

Cortesía: Hernán Estupiñán

Trayectoria literaria de Hernán Estupiñán

Con este triunfo en Boyacá, el periodista y escritor colombiano suma su tercer gran reconocimiento literario. Previamente, su obra ya había sido distinguida en el ámbito internacional con el Premio de Novela Salvador García Aguilar, obtenido en Alicante (España) en 2007, y con el Premio Internacional Héctor Rojas Herazo, recibido en 2012.

Diversos lectores y conocedores de la narrativa nacional lo señalan como heredero de la tradición literaria del maestro Fernando Soto Aparicio. Además de su producción novelística, Estupiñán es miembro correspondiente de la Academia Boyacense de la Lengua, filial de la Academia Colombiana de la Lengua, y participa activamente en el debate cultural como columnista de opinión sobre literatura en Noticias RCN.