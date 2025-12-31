CANAL RCN
Hija de Andy Rivera deslumbra cantando y es comparada con Karol G en sus inicios: video

Talento heredado: hija de Andy Rivera recuerda a Karol G en sus comienzos musicales y encanta con su voz en las redes sociales.

Fotos: IG Andy Rivera

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
12:51 p. m.
Un video familiar, grabado en un ambiente cercano puso en el centro de la conversación digital a la hija de Andy Rivera, quien sorprendió al interpretar una canción con un estilo que muchos compararon con el de Karol G en los primeros años de su carrera. La naturalidad de su voz y la seguridad frente al micrófono hicieron que el clip se volviera viral en pocas horas.

Hellen, no solo es hija de uno de los cantantes urbanos más reconocidos del país, sino también nieta de Jhonny Rivera, una de las figuras más queridas de la música popular colombiana. Esa herencia artística no pasó desapercibida entre los usuarios, que rápidamente comenzaron a destacar que el talento musical parece repetirse en la familia.

La hija de Andy Rivera es comparada con Karol G

En el video, Hellen aparece cantando junto a su padre una canción del repertorio de Karol G. Lo que más llamó la atención no fue solo la afinación, sino la soltura con la que se desenvuelve, algo poco común para su edad.

En comentarios y reacciones, varios seguidores señalaron que su timbre vocal recuerda a la etapa inicial de la “Bichota”, cuando comenzaba a abrirse camino en la industria musical.

Andy Rivera, lejos de forzar la situación, se muestra acompañándola con orgullo y dejando que la protagonista sea ella. Este gesto fue bien recibido por los internautas, quienes resaltaron el ambiente familiar y la autenticidad del momento, factores clave para que el contenido conectara con el público digital.

El legado de Jhonny Rivera y Andy Rivera en el talento de la menor

Andy Rivera atraviesa uno de los puntos más altos de su carrera. En octubre logró su primer Movistar Arena como solista, con invitados de peso y una respuesta masiva del público. La participación de su padre en ese concierto reforzó la idea de una dinastía musical que sigue vigente.

Igualmente, Jhonny Rivera sigue siendo uno de los talentos de la música popular de Colombia, tanto por su talento como por su personalidad humana y con buenos valores.

