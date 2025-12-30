“Más firme que nunca”: Silvestre Dangond aparece tras cancelar su show en Cali

Silvestre Dangond ha sorprendido a sus más fieles fanáticos tras protagonizar una inquietante escena al cancelar su más reciente presentación, en el marco de la Feria de Cali que ya se acerca a su fin.

Esto a raíz de un importante problema de salud que le impidió continuar con su espectáculo que prometía durar cerca de cuatro horas y que finalizó con un poco más de dos horas de show.

Silvestre Dangond aparece tras cancelar su concierto

El intérprete de ‘Cómo lo hizo’ se ha llevado la atención de los medios de comunicación, en las horas más recientes, al aparecer y pronunciarse por primera vez después de la cancelación de su espectáculo. El hombre compartió un sentido carrusel de fotografías, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó saber su gratitud ante la gira que le permitió recorrer una gira nacional sin precedentes.

De igual manera, dio detalles de su condición de salud actual al afirmar que se encuentra “más firme que nunca”. Por esto, su publicación se inundó de comentarios en donde cientos de fanáticos exaltaron su profesionalismo y entrega en cada uno de los escenarios por los que pasó.

“Respirar y agradecer. Aquí estoy más firme que nunca para despedir el año y dar gracias por este 2025. Gracias mi Cali querido por estar, por acompañar y por entender”, explicó Dangond.

Silvestre Dangond cancela concierto en Cali

El clip ya le ha dado la vuelta al internet ya que el pasado 28 de diciembre el cantante tuvo la oportunidad de presentar su espectáculo ‘Él último baile tour’, en el Diamante Beisbol, para deleitar con su música a miles de caleños.

Sin embargo, el cantante tuvo que cancelar su presentación ya que, según fuentes cercanas y reportes médicos preliminares, presentó un cuadro agudo de descompensación física y una fuerte afección gastrointestinal.

Así mismo, el equipo de producción del evento dio a conocer que Dangond poseía agotamiento extremo a raíz de la exigente agenda que ha venido cumpliendo con su gira.