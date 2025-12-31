Fan besó a Shakira en pleno concierto en Florida: así reaccionó la colombiana

Un momento inesperado se robó la atención durante uno de los conciertos de Shakira en Estados Unidos y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La artista colombiana vivió un episodio sorpresivo mientras se presentaba en Florida, cuando un asistente logró besarla en la mejilla en plena interacción con el público.

Lejos de generar tensión o controversia, la situación fue manejada con naturalidad por la barranquillera, quien continuó el espectáculo sin realizar reclamos ni detener su presentación.

El hecho ocurrió en una de las funciones realizadas en el Hard Rock Live de Hollywood, escenario donde Shakira ofreció tres conciertos consecutivos como parte del cierre de su agenda musical de 2025.

Durante el último show, la cantante decidió acercarse a las primeras filas, una dinámica habitual en sus presentaciones recientes, en la que busca un contacto más directo con sus seguidores mientras interpreta algunos de sus temas más reconocidos.

Fan besó a Shakira y el video se viralizó en redes sociales

Mientras la artista descendía del escenario y cantaba, un fan aprovechó la cercanía para inclinarse y besarla brevemente en la mejilla. El gesto quedó registrado en varios videos captados por asistentes y, en cuestión de horas, las imágenes comenzaron a circular en plataformas como TikTok e Instagram, generando miles de reacciones y comentarios.

En los videos, Shakira mostró una expresión de sorpresa, pero no perdió la compostura. La cantante mantuvo el ritmo de la canción, sonrió levemente y continuó con su actuación, lo que fue interpretado por muchos como una respuesta serena ante una situación imprevista. No hubo interrupciones, llamados de atención ni referencias públicas al episodio durante el resto del concierto.

¿Cómo reaccionó Shakira al beso de un fan en concierto?

El comportamiento de la intérprete fue destacado por seguidores y usuarios en redes, quienes resaltaron su profesionalismo y la forma en que decidió no darle mayor protagonismo al incidente. Tras el momento, Shakira siguió interactuando con el público y completó su repertorio sin alteraciones.

Las presentaciones en Florida marcaron el cierre de un año especialmente exitoso para la artista colombiana. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour recorrió varios países de Latinoamérica y se consolidó como una de las más exitosas de 2025, con cifras millonarias de recaudación y una asistencia que superó los millones de espectadores.

Con este capítulo finalizado, Shakira ya proyecta su agenda para 2026, con fechas confirmadas en El Salvador y un esperado regreso a México.