¡Adorable! Alana, hija de Cristiano Ronaldo, sorprende con su talento para el canto

No cabe duda de que todo lo que tiene que ver con Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina es tendencia en redes sociales ya que ambas celebridades han logrado posicionarse como una de las figuras públicas más reconocidas dentro de la industria del entretenimiento.

Así mismo, sus cinco hijos también se han llevado una parte del espectáculo ya que, por medio de las redes sociales de sus padres, todos han conquistado a millones de usuarios con sus talentos, habilidades y peculiaridades.

Hija de Cristiano Ronaldo sorprende con su voz

Georgina Rodríguez no duda en compartir, por medio de sus redes sociales oficiales, algunos de los mejores momentos que vive en familia durante vacaciones, eventos deportivos, entre otros detalles del día a día.

Por esto, en las horas más recientes, la española publicó, a través de las historias de su cuenta en Instagram, un video en el que se observa a su hija Alana cantando.

El clip deja ver a la pequeña, mientras se encuentra sentada en una de las máquinas de hacer ejercicio en su casa y canta la famosa canción ‘My Heart Will Go On’, asociada con la recordada película ‘Titanic’. Pese a que la niña lee la letra, al sostener un celular en sus manos, las notas que logró con su interpretación dejaron atónitos a miles de fanáticos.

La dulce voz de la niña generó que su madre llegara a su encuentro para felicitarla por la increíble interpretación que había realizado.

Reacciones al talento de Alana

Las reacciones en redes no tardaron en aparecer ya que miles de fanáticos replicaron rápidamente el clip en distintas páginas al exaltar el gran talento que Alana posee al también lograr llegar a notas consideradas, por algunos cantantes, como altas y complejas.

Así mismo, la pequeña ya ha logrado entrar a los titulares de la prensa internacional, quien la ha destacado como toda una artista pese a su corta edad. Cabe recordar que Alana, junto a sus demás hermanos, han demostrado ser fanáticos de todo tipo de actividades ya que, aparte de realizar deportes, también se han destacado por tocar instrumentos como el piano y el violín.