¿Irreconocible? El nuevo look de Maluma desató reacciones en las redes: foto viral

Maluma reapareció con rostro renovado y provocó rumores sobre una posible nueva etapa artística: así luce ahora.

Foto nuevo look Maluma sin barba
Foto: AFP

enero 16 de 2026
02:49 p. m.
El cantante colombiano Maluma volvió a acaparar la atención en el mundo digital, esta vez no por un lanzamiento musical ni por una presentación en vivo, sino por un inesperado cambio de imagen que dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos.

Una fotografía que comenzó a circular en redes sociales desató una ola de comentarios al mostrar al artista con un aspecto muy distinto al que suele lucir: sin barba y con el rostro completamente despejado, una imagen que para algunos resultó casi irreconocible.

La instantánea no fue publicada directamente por el intérprete de Hawái, sino por la dermatóloga que se encarga del cuidado de su piel.

Desde ese momento, la foto se viralizó rápidamente y se convirtió en tema de conversación entre fanáticos y curiosos, quienes no tardaron en reaccionar ante el notorio giro estético del paisa.

El nuevo look de Maluma despertó sorpresa

El cambio de apariencia de Maluma generó opiniones divididas. Mientras algunos seguidores celebraron el nuevo look y aseguraron que lo hace ver más fresco y juvenil, otros confesaron que tardaron varios segundos en reconocerlo.

Incluso, varios usuarios señalaron que esta imagen recuerda al Maluma de sus inicios, cuando comenzó a ganar popularidad en la escena musical alrededor de 2011.

Los comentarios no se hicieron esperar: desde elogios por su apariencia natural hasta comparaciones con etapas anteriores de su carrera. Para muchos, el rostro sin barba evoca una versión más cercana y sencilla del artista, alejada del estilo más robusto y maduro que ha mostrado en los últimos años.

¿Nueva etapa artística de Maluma?

Más allá del impacto visual, el cambio de look abrió la puerta a diversas especulaciones. Algunos seguidores interpretan esta transformación como una posible señal de renovación personal o incluso como el inicio de una nueva etapa artística.

No faltaron quienes sugirieron que podría tratarse de un anticipo de proyectos musicales próximos o de una reinvención de su imagen pública.

Hasta el momento, Maluma no ha publicado la fotografía en sus cuentas oficiales, lo que ha aumentado aún más la curiosidad de sus fans. La imagen compartida por la especialista en dermatología sigue siendo la única referencia del nuevo aspecto del cantante, alimentando el debate y manteniendo viva la conversación en redes sociales.

Una vez más, el artista demuestra que cualquier movimiento suyo, incluso un cambio de look, es suficiente para generar tendencia y mantenerse en el centro de la atención mediática.

