¿No la quiere? Revelan cómo es la relación de la hija mayor de Jessi Uribe con Paola Jara

Desde que se dio a conocer la relación de Jessi Uribe y Paola Jara se han desatado un sinfín de comentarios y críticas contra los cantantes de música popular, teniendo en cuenta la supuesta infidelidad del santandereano a Sandra Barrios, expareja del cantautor y madre de los cuatro hijos del intérprete de ‘Matemos las ganas’ y ‘Dulce pecado’.

Los rumores de una posible relación entre los cantantes se presentaron en el 2017, luego de que grabaran la canción ‘Como si nada’, abriendo la posibilidad de una infidelidad a la pareja de Jessi Uribe. Sin embargo, a pesar de los rumores, la relación de los cantantes se confirmó en el 2019, luego de que ambos afirmaran el noviazgo que tenían hace algunos meses.

Ante esta situación, son muchos los rumores que se han presentado sobre la relación que tiene los hijos de Jessi Uribe con Paola Jara, puesto que se ha dado a conocer que supuestamente la relación entre ellos no sería la mejor, teniendo en cuenta el antecedente de la cantante con la expareja del santandereano.

En medio de los rumores que circulan por las redes sociales, Luna Uribe, hija mayor de Jessi Uribe, esclareció lo acontecido y dejó claro que la relación de ella con Paola Jara es buena, puesto que afirmó que no es nadie para criticar las decisiones que tomó en el pasado su padre.

En medio de una dinámica de preguntas por su cuenta de Instagram, Luna contestó el cuestionamiento sobre si aceptaba la relación de su padre con Paola Jara, dejando claro que es una decisión de su papá: “¡Claro que sí!, aparte yo no soy quién para aceptar o no ese tipo de decisiones”.

De esta manera, la joven dejó claro que los rumores presentando en las redes sociales son chismes, puesto que no ha tenido diferencias con Paola Jara, quien se ha encargado de ponerle color a la vida de Jessi Uribe.

Hija de Jessi Uribe no entró en controversia con los seguidores

Además, la menor dejó claro que no quiere entrar en ningún tipo de discusión ni controversia por la relación de Jessi Uribe, pues en la misma dinámica un seguidor le preguntó “¿Por qué no le pides a Jessi que hagan un hogar feliz como lo eran antes?”, a lo que ella contestó “Porque ahora no tengo un hogar feliz, sino dos”.

Vale mencionar que Luna es la encargada de llevar las redes sociales del cantautor y por tal motivo no quiso entrar en discusiones y polémicas en la vida personal de su papá, su mamá y de Paola Jara.