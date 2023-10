Así se verían el 'Bachatombo', 'Toreto', 'El niño de la salchipapa' y otros personajes colombianos en Disney Pixar

Hoy en día, existen varias plataformas de inteligencia artificial que brindan la oportunidad de crear material audiovisual único, por lo que muchos usuarios pueden explotar su creatividad y hacer piezas increíbles. Los colombianos han sacado provecho de ello, haciendo reír a más de un espectador.

En redes sociales han estado circulando imágenes de algunos posters creados con IA que muestran la versión de algunos personajes que se han hecho virales en redes sociales en Colombia. Muchos de ellos se hicieron famosos por sus ocurrencias y anécdotas que le han causado gracia a miles de internautas.

Personajes colombianos en Disney Pixar

'El perro jijuep(...)'

Este ha sido uno de los videos virales más recordados por los colombianos que fue difundido hace muchos años. En este clip aparece un sujeto enfurecido, quien estaba peleando en plena vía pública con dos jóvenes, al parecer, por hacer cierres y maniobras peligrosas. El hombre descendió de su vehículo y comenzó a insultarlos con palabras soeces mientras los filmaba y su particular forma de hablar fue lo que más le causó gracia a los internautas, por lo que se viralizó rápidamente.

Enrique Peñalosa perdido

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa tiene una icónica imagen que se hizo viral en redes sociales, cuando en 2018 se perdió mientras hacía un recorrido por los Cerros Orientales, en el sendero de las mariposas. El exmandatario duró desaparecido nueve horas entre la naturaleza, hasta que el cuerpo oficial de Bomberos lo rescató, momento en el que captaron esta cómica fotografía descendiendo entre los matorrales.

Frank perdido igual que peñalosa en los cerros #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/n0aKRLJOuE — Stefierrote 🎃 (@Almojabanax) July 19, 2021

El 'Bachatombo'

Este policía se hizo reconocido en redes sociales por subir un video imitando al cantante de bachata Romeo Santos, puesto que a los usuarios les impresionó lo afinada y parecida que sonaba su voz con respecto a la del intérprete de 'Necio'.

Recibió el apodo de 'Bachatombo' haciendo referencia a la forma coloquial como se le llama a los policías en Colombia ('tombo'), aunque para muchos es un término despectivo.

Su fama creció tanto que el pasado 16 de septiembre, el auténtico Romeo Santos dio un concierto en Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot. Durante sus presentaciones, el vocalista suele subir a alguien de su público para cantar su obra 'Ella y Yo', una colaboración con Don Omar. En esa ocasión, le dio la oportunidad al policía Policía Wilmer Quinto Quinto de subir a la tarima.

Romeo Santos cantando con un policía nacional “Ella y Yo”



Cosas que solo pasan en Colombia 🇨🇴 🥳 pic.twitter.com/Feh1MglJRm — Migue :) (@Miguel_G_1_1) September 17, 2023

El niño de la salchipapa

En este video aparece un niño costeño cantando una graciosa canción, compuesta por él, que decía: “Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y qué cosa tan sabrosa y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa”.

Tiempo después se hizo muy viral, ya que a miles de usuarios les pareció muy graciosa esta tonada, que hacía referencia a una comida típica de la costa colombiana. En 2014, el menor, quien responde al nombre de Laureano José Muñoz Pinedo, tuvo una entrevista con la Revista Vea y narró que se inventó esta canción cuando fue a comprar una salchipapa en compañía de su hermano. Actualmente tiene 21 años.

Esta es la mejor pic.twitter.com/GRaQW5Z81W — Arianna Saurith F. (@ariannasaurithf) October 10, 2023

'Toreto'

Este personaje es recordado por un reportaje que realizó el medio bogotano City Tv, en el cual se hablaba sobre un habitante de calle que robó un camión y lo condujo por toda una vía pública, causando estragos en el tráfico y en la infraestructura de las calles.

El medio logró entrevistar al responsable de este delito, quien, afirmó que había encontrado el vehículo con las llaves dentro, no se pudo contener y se subió en él. Llamó la atención de los espectadores la forma como hablaba y decía que se había retirado de la delincuencia: "Soy un pedagogo reeducativo, soy el rector de un colegio. Yo robo, pero a veces".