Hija de Karina García habló y reveló la verdad de la relación de su mamá con Altafulla: ¿llegaron a terminar?

Karina García y Andrés Altafulla, los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025, iniciaron una relación en el reality y la continuaron en el mundo exterior.

Apenas se acabó la competencia, la modelo y el cantante afirmaron que sentían una conexión genuina y que tenían una gran cantidad de propósitos juntos.

Además, durante los primeros días, subieron una gran cantidad de fotos y videos juntos e, incluso, Karina García dejó claro que había abierto un espacio en su closet para que el artista pudiera quedarse en su casa cuando quisiera.

Sin embargo, en las últimas semanas dejaron de compartir publicaciones juntos y los seguidores comenzaron a rumorar una supuesta ruptura.

En medio de esa coyuntura, Isabella Vargas, la hija de Karina García, abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y un internauta le preguntó que si era verdad que su mamá había terminado con Andrés Altafulla.

Por lo tanto, la joven entregó una respuesta contundente con el fin de que los rumores empiecen a cesar. ¿Qué dijo?

Isabella Vargas, la hija de Karina García, reveló la verdad de la relación de su mamá con Andrés Altafulla

Apenas Isabella Vargas abrió la caja de preguntas, uno de sus seguidores escribió exactamente lo siguiente:

¿Siguen Alta y Kary? Los queremos juntos.

Tras ese cuestionamiento, ella decidió grabar un video con un filtro en el que dio a entender que no entendía el porqué de la pregunta y emitió esta respuesta:

Ellos más parchados de que Trump deportando colombianos.

Fue así como dejó claro que Karina García y Andrés Altafulla se encuentran totalmente tranquilos disfrutando de su romance y que las personas son las que se están haciendo ideas equivocadas.

¿Cómo ha sido la relación de Andrés Altafulla con los hijos de Karina García?

Andrés Altafulla conoció a los hijos de Karina García al poco de tiempo de salir de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y realizó con ellos varias dinámicas en sus redes sociales.

De esa manera, aprendió a conocerlos, consolidó una cercanía positiva y ellos reconocieron que comenzaron a quererlo.