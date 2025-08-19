CANAL RCN
"Quedé destruida": Karina García reapareció con conmovedor video en medio de rumores con Altafulla

Karina García sorprendió con emotivo video en medio de rumores sobre el fin de su relación con Altafulla.

agosto 19 de 2025
08:13 p. m.
Tras días de intensa especulación sobre su vida privada, Karina García decidió poner fin a los rumores con un emotivo mensaje de paz y gratitud.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la creadora de contenido se mostró en un entorno natural, donde expresó su felicidad y agradecimiento por los momentos de calma que ha logrado encontrar.

Este gesto, que contrasta con el torbellino mediático de las últimas semanas, demuestra una nueva etapa en la vida de la joven.

Karina García se mostró agradecida en medio de la naturaleza y rumores sobre Altafulla

En el video, la influenciadora se mostró respirando aire puro y disfrutando del paisaje.

"Sintiendo, respirando y entrenando. Quedé destruida, pero vamos con toda. ¡Miren cómo estoy! ¡Ay no, qué felicidad estar así", fueron algunas de las palabras de Karina, que reflejaron su deseo de dejar atrás los momentos difíciles y enfocarse en su bienestar personal.

Este mensaje fue recibido con gran entusiasmo por sus seguidores, quienes celebran la nueva actitud de la influenciadora y su búsqueda de la paz interior.

Publicación de Karina García se volvió viral

La publicación de Karina García llega después de semanas de silencio, en las que las especulaciones sobre su relación sentimental acapararon los titulares.

Con su reciente video, la influenciadora dejó claro que su enfoque ahora es la paz, la gratitud y la conexión consigo misma. Esta nueva etapa ha sido muy bien recibida por sus seguidores, quienes ven en ella una fuente de inspiración.

Karina García agradeció a la vida y la naturaleza por todo lo que está teniendo y prometió seguir compartiendo momentos de su vida con sus seguidores.

La joven también anunció que tiene un nuevo proyecto, lo que demuestra que su vida profesional no se detiene a pesar de las controversias y rumores sobre su relación con Altafulla.

