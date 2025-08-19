Karina García rompió el silencio y le puso fin a los rumores en su relación con Andrés Altafulla: fue contundente

Durante las últimas semanas, los seguidores han estado muy pendientes de Karina García y Andrés Altafulla.

Los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 iniciaron una relación en el reality y, después de que se acabó la competencia, estuvieron juntos casi que todos los días.

Sin embargo, en el último tiempo no volvieron a compartir fotos ni videos juntos y los internautas comenzaron a hablar de una presunta ruptura.

A pesar de los rumores, la modelo y el cantante decidieron guardar silencio durante los primeros días. No obstante, en las últimas horas, Karina García rompió el silencio y con un mensaje confirmó si sigue o no en una relación con Andrés Altafulla.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Karina García en medio de los rumores? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Karina García no se quedó callada y dejó claro que sigue en una relación con Andrés Altafulla

El pasado 18 de agosto de 2025, Junior de Barranquilla jugó en el estadio Metropolitano vs. Bucaramanga y Andrés Altafulla estuvo presente cantando.

Los asistentes al escenario deportivo corearon a todo pulmón las canciones del ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y, luego de la experiencia vivida, Andrés Altafulla compartió un post de Instagram dejando claro que había podido cumplir un sueño.

"Barranquilla, no me las creo, gracias por tanto. Los amo, Junior tu papá", escribió Andrés Altafulla en Instagram junto a un video cantando en el 'Metro'.

De esa manera, Karina García decidió comentar que estaba muy orgullosa de su novio y le puso fin a todos los rumores en los que se habló de una presunta ruptura.

"Orgullosa del amor mío", fue el mensaje exacto que Karina García escribió en el post de Andrés Altafulla.

Andrés Altafulla ya había dejado claro que seguía en una relación con Karina García

En el último fin de semana, Andrés Altafulla tuvo un concierto y, antes de cantar 'Un coleto como yo', la canción que dijo que estaba inspirada en Karina García, le hizo una videollamada a la modelo frente a todo el público.

Fue así como confirmó que están pasando por un gran momento y que su relación no ha tenido ninguno de los problemas de los que se ha hablado en las últimas semanas.