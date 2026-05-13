Corista de Yeison Jiménez se retira de la banda y anuncia nuevo proyecto

El cantante Miguel Huertas confirmó su salida de la agrupación de Yeison Jiménez y anunció el inicio de su carrera como artista independiente.

La decisión fue comunicada a través de un video publicado en redes sociales, donde explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado tras los cambios internos que vive la banda.

El anuncio generó reacciones entre seguidores del género popular debido al momento que atraviesa la agrupación luego de la muerte de “El Aventurero”, integrante recordado dentro del proyecto musical y cuya ausencia provocó modificaciones en la estructura de la banda.

Hoy doy un paso al costado para seguir mi camino con más fuerza, más corazón y más música. Nace una nueva etapa: Miguel Huertas y su Banda, escribió el artista en sus redes sociales.

Además, confirmó que el próximo 15 de mayo realizará la presentación oficial de su nuevo proyecto musical en María Bonita.

¿Por qué Miguel Huertas salió de la banda de Yeison Jiménez?

Durante el video compartido en Instagram, Miguel Huertas explicó que su decisión busca evitar conflictos dentro del proceso de transformación que vive la agrupación.

Según indicó, considera importante permitir que el proyecto continúe creciendo sin interferencias mientras él enfoca sus esfuerzos en construir su carrera como solista.

Para el beneficio de la banda de El Aventurero, para que el proyecto siga creciendo daré un paso al costado para no seguir obstruyendo este camino que ellos están construyendo. Desde este momento, Miguel Huertas quiere empezar a mostrarles a ustedes el talento y tengo que seguir construyendo mi carrera porque la idea es que ustedes sigan viendo toda esta energía, todo este talento que les quiero brindar a ustedes como artista, expresó el cantante.

Huertas también señaló que continuará trabajando para mostrar su propuesta artística y mantener conexión con el público que lo acompañó durante su etapa junto a la agrupación de Yeison Jiménez.

¿Qué diferencias hubo dentro de la agrupación?

La salida del artista también estaría relacionada con desacuerdos frente a la elección del nuevo integrante de la banda. En declaraciones entregadas a La Kalle, Miguel Huertas manifestó que no compartía la idea de realizar un reality para seleccionar al reemplazo.

El cantante aseguró que la oportunidad debía quedar en manos de alguien que ya perteneciera al proyecto musical y conociera el recorrido de la agrupación.

Considero que la oportunidad debía ser para alguien que ya hiciera parte de la banda y no para una persona externa, afirmó.

Pese a las diferencias, el artista agradeció el respaldo recibido durante su permanencia en la agrupación y aseguró que inicia esta nueva etapa con optimismo y expectativa frente a su futuro musical.

Con el lanzamiento de “Miguel Huertas y su Banda”, el cantante busca abrirse camino de forma independiente dentro de la música popular colombiana.