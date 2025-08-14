Hijo de Karina García aumentó rumores sobre el fin de la relación con Andrés Altafulla: esto dijo

Durante las últimas semanas, los internautas han estado hablando de que, presuntamente, Karina García y Andrés Altafulla habrían terminado su relación.

Según lo que han explicado, se basan en que los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 no han vuelto a subir fotos ni videos juntos. Además, en que tampoco se han comentado los posts.

En medio de esa situación, en las últimas horas se reveló en las redes sociales un video en el que el hijo de Karina García hizo un comentario que dejó entrever que sí habría un distanciamiento con Andrés Altafulla y los rumores se acrecentaron.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Valentino, el hijo de la exparticipante de La Casa de los Famosos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

El hijo de Karina García aumentó los rumores del fin de la relación de su mamá con Andrés Altafulla

En el video que está circulando en redes sociales, se vio a Karina García pidiéndole a su hijo que le contara un chiste y él mencionó de inmediato a Andrés Altafulla.

"¿Cómo se llama Andrés Altafulla?", comenzó preguntándole Valentino a Karina García. Por lo tanto, la modelo, entre risas, le respondió que Andrés.

Tras la intervención de Karina García, Valentino trató de divertir a su mamá con una rima. "Andrés, que le borro un pie", dijo el menor.

Y, luego de que finalizó el chiste, Karina soltó una carcajada, le dio un beso a su hijo y le preguntó que si el cantante le estaba haciendo falta. En consecuencia, él le respondió que sí.

¿Qué es lo que estaría pasando entre Karina García y Andrés Altafulla?

Según reveló el periodista Santiago Vargas, de Buen Día Colombia, Andrés Altafulla y Karina García no han terminado, sino que no han podido estar juntos durante los últimos días por sus proyectos laborales.

Además, el artista concedió una entrevista hace cinco días y aseguró que se siente muy feliz al lado de Karina García y que se encuentran viviendo un momento lindo.