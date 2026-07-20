Dos colombianos integran el equipo de las mayores decepciones del Mundial, según prensa internacional

La prensa internacional incluyó a dos futbolistas de la Selección Colombia en el once titular de las mayores decepciones del Mundial 2026.

La elección se conoció tras la final disputada en Estados Unidos entre Argentina vs. España y puso el foco en el rendimiento de figuras que llegaron como referentes, pero no lograron cumplir con las expectativas durante el torneo.

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Colombia era una de las selecciones que despertaba ilusión tras su destacada Copa América, pero la eliminación en los octavos de final y el bajo nivel ofensivo terminaron pesando en el análisis de varios medios internacionales.

Los dos futbolistas colombianos considerados una decepción del Mundial 2026

Según un informe realizado por la agencia francesa AFP, James Rodríguez llegó a Norteamérica como el capitán de la Selección Colombia y con el respaldo de haber recuperado protagonismo en la Copa América. Su experiencia y capacidad para generar juego hacían pensar que volvería a ser uno de los futbolistas más influyentes del certamen.

Sin embargo, el balance fue diferente. De acuerdo con la publicación internacional, el mediocampista de 35 años mostró dificultades para sostener su nivel físico durante el campeonato y estuvo lejos de la precisión que históricamente caracterizó su pierna izquierda.

La selección colombiana no logró superar los octavos de final y el rendimiento de su principal referente ofensivo terminó siendo uno de los aspectos más cuestionados tras la eliminación.

El otro colombiano señalado fue Luis Díaz, quien llegaba al Mundial como una de las principales figuras del Bayern Múnich y uno de los extremos más peligrosos del fútbol europeo.

Las expectativas eran altas debido a su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y liderar el ataque cafetero. Sin embargo, el extremo solo marcó un gol durante el torneo y, según el análisis publicado, nunca consiguió marcar diferencias en los partidos decisivos.

La falta de contundencia ofensiva fue uno de los principales problemas de Colombia durante el campeonato y terminó reflejándose en el rendimiento colectivo.

Las once decepciones del Mundial 2026

Además de James y Luis Díaz, el equipo de las decepciones reúne a varias figuras de talla mundial como:

Arquero: Fernando Muslera (Uruguay)

Defensas: Piero Hincapié (Ecuador), Joško Gvardiol (Croacia), Jonathan Tah (Alemania)

Volantes: Federico Valverde (Uruguay), James Rodríguez (Colombia), Moisés Caicedo (Ecuador), Neymar (Brasil)

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Díaz (Colombia), Antoine Semenyo (Ghana)

La presencia de nombres de semejante trayectoria demuestra que el Mundial 2026 también dejó espacio para actuaciones por debajo de lo esperado, incluso entre futbolistas acostumbrados a brillar en las grandes competiciones.

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En el caso de Colombia, la inclusión de James Rodríguez y Luis Díaz reabre el debate sobre el rendimiento del equipo en la Copa del Mundo y deja interrogantes de cara al próximo proceso de la Selección Colombia.