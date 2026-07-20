Por falta de pago a los trabajadores, se detuvo la construcción de la Universidad del Catatumbo

En huelga entraron los trabajadores de la construcción de la Universidad del Catatumbo, en el municipio de El Tarra, dejando en “veremos” el futuro del megaproyecto de infraestructura académica.

En un video conocido por Noticias RCN, un grupo de trabajadores explica que las labores de construcción fueron suspendidas ante el no pago de su salario y prestaciones sociales:

“Los obreros de la universidad del Catatumbo decidimos detener las labores de construcción, ya que nos hemos visto afectados por varios factores, entre ellos, el incumplimiento de pago de las prestaciones sociales que nos corresponden”.

Obras de la Universidad del Catatumbo no han superado el 30% de ejecución

De momento, el avance físico de las obras de la Universidad del Catatumbo no supera el 30% de ejecución, a pesar de que el presidente, Gustavo Petro, destinó una partida presupuestal para el proyecto de 39.000 millones de pesos, a finales de 2022.

El entonces gobernador, Silvano Serrano, celebró la noticia, comentando que era “un sueño de todos los catatumberos” y serviría para generar oportunidades en la población joven y motivar “la reconciliación y la paz para una región que ha sufrido los rigores de la guerra durante décadas y ve en esta iniciativa una oportunidad para construir oportunidades educativas”.

Sin embargo, el proyecto está lejos de ser terminado y se enfrenta a posibles nuevos retrasos por el no pago a los trabajadores, que exigen de manera pacífica la remuneración que merecen.

Trabajadores de la Universidad del Catatumbo exigen una respuesta del Gobierno:

Decididos a mantener paralizado el proyecto hasta no recibir una respuesta, hicieron un llamado al Gobierno, a “los organismos de control y las entidades competentes” para que tomen “acciones concretas que permitan corregir las situaciones denunciadas y asegurar que este proyecto pueda llegar a feliz término, en beneficio de todo el pueblo catatumbero”.

E insistieron en que la universidad no es solo un edificio, “esta obra representa la esperanza de muchos jóvenes, el presente y futuro de nuestra región. Queremos aclarar, de manera contundente, que no pertenecemos a ningún grupo al margen de la ley, solo somos trabajadores humildes, haciendo valer nuestros derechos de manera pacífica y educada”.