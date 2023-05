Hombre duró 15 años sin trabajar y demandó a su empresa por no aumentarle el sueldo

Son de todo tipo las historias que se conocen a través de las redes sociales y las que sorprenden a los cibernautas, pero recientemente se ha hablado mucho sobre el caso de un hombre que lleva 15 años sin laborar y que demandó a su empresa por no subirle el sueldo en todo este tiempo.

Se trata de la historia de Ian Clifford, un hombre de 50 años que trabajaba para la multinacional tecnológica IBM y que, según información compartida por varios medios, entre ellos, The Telegraph, en el 2008 recibió una licencia por enfermedad. Esto como consecuencia de un diagnóstico que determinó que Ian sufría de un problema de salud mental.

La licencia de salud que le otorgó la entidad le garantizaba al hombre recibir anualmente 54.000 libras esterlinas, lo que corresponde a más de 300 millones de pesos, hasta que él cumpliera los 65 años. Sin embargo, Clifford decidió demandar a la multinacional por “discriminación por discapacidad”, argumentando que, entre el 2008 y el 2013, IBM no había aumentado su salario.

El acuerdo entre Ian y la multinacional IBM

Tras la demanda, Ian logró llegar a un acuerdo con la entidad y se tomó la decisión de incluirlo en un programa que lo mantenía vinculado a la empresa, que no le exigía cumplir con sus funciones laborales y que le permitía seguir recibiendo una remuneración económica.

Pero esto no fue suficiente para Ian. En febrero de 2022 volvió a presentar una demanda bajo los mismos argumentos: su salario.

En esta ocasión, Clifford señaló que, teniendo en cuenta la inflación, sus ingresos se “marchitarían” y que él estaba pensando en el futuro de su hijo. Además, señaló que “la gente puede pensar que el acuerdo es generoso, pero yo pago el seguro nacional sobre esos montos. Tengo un hijo en la universidad y la hipoteca no baja porque estés enfermo”.

Por otro lado, Ian también comparó su situación con la de otro hombre que no tenía condición de discapacidad y que sí había recibido su remuneración económica durante sus vacaciones.

La decisión del juez que atendió la demanda de Ian Clifford

Sin embargo, el juez encargado del caso lo desestimó y le explicó a Clifford que “los empleados activos pueden recibir aumentos de sueldo, pero los empleados inactivos no, es una diferencia, pero no es, a mi juicio, un perjuicio causado por algo derivado de la discapacidad”.

Además, el juez Housego aseguró que “el argumento de discriminación por discapacidad y un trato menos favorable no es sostenible porque no es discriminación, que el plan no sea aún más generoso”.