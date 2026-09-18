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Hombre en Dubái celebra ser el primero en comprar el iPhone en Asia: usuarios critican la escena

El hombre sería reconocido por siempre adquirir en primer lugar la nueva versión del dispositivo.

Hombre en Dubai celebra ser el primer comprador del iPhone.
Foto: @loveinmalta

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
01:55 p. m.
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Días después del lanzamiento oficial del iPhone 18, ya hay personas en algunos países que lo han adquirido en sus primeras horas a la venta. Se han reportado en varios países de Asia filas de personas para ser los primeros en adquirir el nuevo dispositivo.

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Este es el caso de Mohammad Shaka, que se ha vuelto reconocido en Dubái por ser siempre la primera persona en adquirir la nueva versión del iPhone después de hacer fila desde las 3 de la mañana en el Dubái Mall. Una vez adquirido el producto, sale de la tienda con las manos en alto celebrando haber comprado el celular ante los aplausos de algunas personas que se encuentran en el lugar.

Críticas en redes sociales

Tras la divulgación del video del hombre en ser el primero en adquirir el iPhone, las críticas por parte de usuarios en redes sociales no se hicieron esperar; algunas personas se cuestionan el tipo de cosas que ahora se celebran y la importancia que las cosas materiales han adquirido especialmente en los jóvenes.

Además, el tema de seguir las modas o las tendencias que lleva a las personas a comprar y hacer cosas por presión social, es otra de las cosas que la gente crítica y afirman que ese no puede ser el sentido de la vida.

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Consumismo y ¿necesidad de aprobación social?

Los críticos de redes sociales también aseguran que celebrar la compra de algo material como un logro personal se debe a la necesidad de aprobación social y aparentar un estatus que en realidad no se tiene.

Si se quiere ver desde una perspectiva psicológica, también hay quienes afirman que se prioriza la gratificación instantánea antes de tomar una decisión financiera inteligente y con el pasar del tiempo, se puede tener un tipo de remordimiento o arrepentimiento por haber tomado una decisión impulsiva.

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