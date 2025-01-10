Hombre es comparado físicamente con Juan Gabriel: fanáticos afirman que el artista "podría seguir vivo"

Las redes sociales han viralizado un reciente video en el que se observa a un hombre, quien, según los comentarios de los fanáticos, posee un gran parecido con el cantante Luis Gabriel.

Aunque la muerte del artista se confirmó en el 2016, algunos fanáticos han revivido teorías que argumentan la posibilidad de que el hombre siga con vida.

Hombre es comparado con Juan Gabriel

En las horas más recientes ha circulado un video, por medio de redes sociales, en el que se observa a un hombre con algunas características físicas similares al cantante mexicano. Según un medio de ese país, las imágenes ya le han dado la vuelta a diferentes redes sociales como TikTok, Facebook y X por lo que cientos de internautas manifestaron su asombro ante el aparente parecido.

En las imágenes se le observa al sujeto, en un restaurante, sosteniendo una conversación mientras lleva puesta una chaqueta de color naranja y una pequeña bufanda azul que recubre su cuello. No obstante, uno de los detalles que más llama la atención es el largo de su cabello ya que, a diferencia de las últimas imágenes conocidas del mexicano en vida, este luce su cabellera blanca por el exceso de canas.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas manifestaron sus dudas ya que, según varios comentarios, en aquel entonces no se revelaron imágenes del cuerpo del artista mientras fue velado en el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad Juárez.

El asunto también generó algunas críticas ya que fieles fanáticos del intérprete de ‘Querida’ expresaron su inconformismo al ver comentarios que afirman que el cantante no habría muerto.

¿De qué murió Juan Gabriel?

Según el certificado de defunción, publicado por uno de los hijos del cantante en 2017, el “Divo de Juárez” habría fallecido a causa de problemas respiratorios que fueron ligados a un importante historial médico en el que se resaltaron varias complicaciones médicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus y colesterol alto.