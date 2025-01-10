Participante incumplió una importante regla en MasterChef: ¿habrá consecuencias?

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 iniciaron un nuevo ciclo por lo que se enfrentaron a un reto de campo en el que la diversión también acompañó la cocina ya que todos disfrutaron de la adrenalina de un reconocido complejo acuático del país.

Sin embargo, no todo fue felicidad en el reto ya que una participante protagonizó una seria discusión, entre los jueces, al haber incumplido una regla fundamental en la competencia.

Participante incumple una regla en MasterChef Celebrity

El más reciente reto se jugó por equipos y todas las celebridades crearon estrategias para poder cocinar con sus compañeros favoritos. Sin embargo, las desventajas siguen haciendo de las suyas ya que varios de los cocineros obtuvieron estas en el último reto de parejas. En este, los delantales negros fueron sustituidos por estas tarjetas perjudiciales.

Este fue el caso de Alejandra, quien decidió trabajar en compañía de Violeta y Carolina, conformando el equipo rosado, para poder obtener nuevos beneficios. Sin embargo, la mujer pasó por alto una regla que debía cumplir a causa de su desventaja, pues no podía hablar ni probar ninguno de los alimentos que estaba cocinando en el reto.

Fue así como, sin percatarse de sus acciones, la mujer probó el camote que se encontraba preparando junto a sus compañeras.

Ante la inesperada acción, Claudia Bahamón decidió acercarse a la mujer para manifestarle su preocupación ante la acción que, de manera evidente, la había dejado en descubierto. Por esto, la presentadora le comentó a Violeta y Carolina que su compañera había infringido una clara norma que podría traerle consecuencias negativas.

¿Cuál será la sanción para Alejandra en MasterChef?

El reto finalizó y los jueces tomaron un espacio para discutir sobre el suceso ya que, según sus comentarios, la acción de Alejandra iba a traer serias consecuencias no solo para ella sino también para sus dos compañeras de reto.

Por esto, la decisión fue que las tres iban a restar, cada una, cinco puntos del acumulado total del próximo reto al que se enfrenten las mujeres.

Por supuesto, las lágrimas no tardaron en aparecer ya que la actriz insistió en la nula intención que tuvo al haber probado el ingrediente que estaba manipulando en aquel instante.